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На Львівщині водій на смерть збив велосипедистку. ФОТО

На Львівщині водій на смерть збив велосипедистку. ФОТО
У селі Новий Витків Львівської області автомобіль Fiat Scudo зіткнувся з рейсовим автобусом. Через зіткнення він наїхав на велосипедистку, яка рухалася по узбіччі.

Смертельна ДТП сталася у суботу, 28 липня, - пише ТСН.

За повідомленням департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, за кермом Fiat був мешканець міста Сокаль 1975 року народження.

Як повідомляє Zaхid.net, загиблою виявилась місцева мешканка 1946 року народження. Водії транспорту та пасажири автобуса травм не зазнали.

Журналістка Вікторія Балицька у Facebook стверджує, що автомобілем «Fiat» кермував депутат Сокальської міської ради Василь Петрушка.

«У крові депутата було 1,5 проміле. Він є депутатом сокальської міськради від «Волі» і працює у Центральній районній лікарні Сокаля (якщо вірити даним з його декларації та інформації в Інтернеті)», - пише журналістка.
На Львівщині водій на смерть збив велосипедистку. ФОТО
На Львівщині водій на смерть збив велосипедистку. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, смерть
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