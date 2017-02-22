вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Освітлення не працює, розмітки нема», - водій про трасу під Луцьком

«Освітлення не працює, розмітки нема», - водій про трасу під Луцьком
На Волині вночі не освітлюється траса М19.

Про це у Facebook-спільноті «Княгининівська громада» написав Руслан Січкарук.

Він зазначає, що якось виїхав о третій ночі до Луцька та зауважив, що відсутні освітлення та розмітка.

«Дорога зливається з узбіччям, видимість 50 м. Люди ходять по узбіччю не завжди тверезі без світло відбивачів», - пише Руслан.

Він звернувся до голови Княгининівської ОТГ Олени Твердохліб з пропозицією освітлювати трасу цілу ніч.

«Доекономитесь!» - йдеться у дописі.

Голова ОТГ відповіла чоловікові, що перехід на нічне освітлення траси наразі не можливий. Спочатку потрібно повінстю замінити ліхтарі у селі Сирники.

«Орієнтовно з 1.09 (1 вересня, - ред.) траса буде освітлюватися і вночі», - написала Олена Твердохліб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освітлення, траса, Волинь, Княнигинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
десь на початку 2000-х, коли мегакритик сидів на горшку, величезним досягненням була взагалі наявність освітлених вулиць на трасах державного значення, навіть у вечірній час.
Тепер громада ОТГ має скидатись і щодня оплачувати освітлення вулиць вночі, тому що критик виріс і о третій ночі йому захотілось покататись. Один раз в ту сторону!
Відповісти
Вибір редактора
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський сільський голова обвінчався. ФОТО
Сьогодні, 08:49
На Волині вилучили фальсифікат вартістю 370 тисяч гривень
Сьогодні, 08:34
«Освітлення не працює, розмітки нема», - водій про трасу під Луцьком
Сьогодні, 08:17
Автора проекту «Ukraїnеr» надихнула Волинь
Сьогодні, 07:48
Турист із Чернівців розповів про враження від «Lutsk Food Fest». ВІДЕО
Сьогодні, 06:10
Схожі новини
На волинській трасі встановлять зупинки та камери спостереження На волинській трасі встановлять зупинки та камери спостереження
04 червень, 14:42
Волинську трасу ремонтують, - Гройсман. ВІДЕО Волинську трасу ремонтують, - Гройсман. ВІДЕО
17 травень, 14:14
При +30 фури борознять трасу: як руйнують волинську дорогу При +30 фури борознять трасу: як руйнують волинську дорогу
05 травень, 02:06
У Шацьку встановили освітлення на Набережній У Шацьку встановили освітлення на Набережній
22 лютий, 2017, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Сьогодні, 10:57
 0
У Києві п’яний водій розбив 7 автівок і заснув перед патрульними
Сьогодні, 10:17
 0
У Луцьку поділять понад мільйон гривень на округи без депутатів
Сьогодні, 10:17
 0
У Луцьку виступив французький органіст. ФОТО
Сьогодні, 10:12
 0
У Луцьку просять проїзні квитки на всі види громадського транспорту
Сьогодні, 09:49
 0
Медіа
відео
1/8