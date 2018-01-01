У Ковелі набережну закидали сміттям. ФОТО





Про це у групі- facebook "Я люблю Ковель" у написав Ярослав Шайнюк‎.



"Знову після вихідного дня.....БИДЛО МАССА загадила всю набережну...", - йдеться у дописі.



На фото видно, що біля встановлених смітників люди накидали порожні пляшки, пакети зі сміттям.



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