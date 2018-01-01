Луцького чиновника-хабарника взяли під варту





Нагадаємо, що чиновника та його спільника було викрито правоохоронцями 25 липня 2018 року, - інформує прес-служба прокуратури області.



Чиновник та його пособник вимагали й одержали кошти від замовника реконструкції ветеринарної аптеки в одному з районних центрів Волині за прийняття позитивного рішення за результатами перевірки об’єкту будівництва.



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Обом їм уже повідомлено про підозру – посадовцю – у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 368 КК України), громадянину – у пособництві у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України) та найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині посадовця Управління Держархбудінспекції, якого викрили на хабарі , та його пособника взяли під варту.Нагадаємо, що чиновника та його спільника було викрито правоохоронцями 25 липня 2018 року, - інформує прес-служба прокуратури області.Чиновник та його пособник вимагали й одержали кошти від замовника реконструкції ветеринарної аптеки в одному з районних центрів Волині за прийняття позитивного рішення за результатами перевірки об’єкту будівництва.ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинський посадовець погорів на хабарі в 4 тисячі доларів. ФОТО Обом їм уже повідомлено про підозру – посадовцю – у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 368 КК України), громадянину – у пособництві у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України) та найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.

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