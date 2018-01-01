вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцького чиновника-хабарника взяли під варту

Луцького чиновника-хабарника взяли під варту
На Волині посадовця Управління Держархбудінспекції, якого викрили на хабарі, та його пособника взяли під варту.

Нагадаємо, що чиновника та його спільника було викрито правоохоронцями 25 липня 2018 року, - інформує прес-служба прокуратури області.

Чиновник та його пособник вимагали й одержали кошти від замовника реконструкції ветеринарної аптеки в одному з районних центрів Волині за прийняття позитивного рішення за результатами перевірки об’єкту будівництва.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинський посадовець погорів на хабарі в 4 тисячі доларів. ФОТО

Обом їм уже повідомлено про підозру – посадовцю – у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 368 КК України), громадянину – у пособництві у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України) та найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, Луцьк, чиновник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі прикордонники вилучили Audi і контрабандні сигарети
Сьогодні, 12:00
Що залишилося після пожежі на ринку в Рожищі: фото згарища
Сьогодні, 11:56
Луцького чиновника-хабарника взяли під варту
Сьогодні, 11:49
«Почала крутитися голова, тяжко дихав»: онкохворий Роман Гальчик застудився
Сьогодні, 11:45
На фестиваль «Art Jazz 2018» у Луцьку вхід для дітей буде безкоштовним
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
Викладача вишу, який погорів на хабарі, відсторонили від роботи Викладача вишу, який погорів на хабарі, відсторонили від роботи
27 липень, 13:18
Через хабар луцькому патрульному чоловік 3 роки сидітиме за ґратами Через хабар луцькому патрульному чоловік 3 роки сидітиме за ґратами
25 липень, 15:57
У Луцьку дискутували, яким має бути мер. ФОТО У Луцьку дискутували, яким має бути мер. ФОТО
02 липень, 12:35
У Луцьку водій-порушник пропонував хабар патрульному У Луцьку водій-порушник пропонував хабар патрульному
16 червень, 19:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині бус на смерть збив пішохода
Сьогодні, 12:36
 0
У селі на Волині заблукала жінка з психічними розладами
Сьогодні, 12:23
 0
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Сьогодні, 12:20
 0
За п’яний дебош у відділі поліції волинянин заплатить 10 тисяч штрафу
Сьогодні, 12:11
 0
«Нас мають за худобу»: у селі на Волині зникає світло після кожного дощу
Сьогодні, 12:11
 0
Медіа
відео
1/8