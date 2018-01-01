Під час футболу біля луцького стадіону заборонили алкоголь

У Луцьку заборонили продаж алкогольних напоїв неподалік стадіону «Авангард» у дні проведення футбольних матчів.Про це йдеться у розпорядженні міського голови.Це рішення зумовлене зверненням Луцького відділу поліції. Згідно з документом, у Луцьку в радіусі 200 метрів від «Авангарду» за три години до початку матчу та 2 години після завершення гри заборонено продаж алкогольних напоїв на винос.Щоправда, це не стосується пива у пластиковій тарі.Заборона діятиме до завершення 2018 року.