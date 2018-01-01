Під час футболу біля луцького стадіону заборонили алкоголь
Сьогодні, 21:48
У Луцьку заборонили продаж алкогольних напоїв неподалік стадіону «Авангард» у дні проведення футбольних матчів.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови.
Це рішення зумовлене зверненням Луцького відділу поліції. Згідно з документом, у Луцьку в радіусі 200 метрів від «Авангарду» за три години до початку матчу та 2 години після завершення гри заборонено продаж алкогольних напоїв на винос.
Щоправда, це не стосується пива у пластиковій тарі.
Заборона діятиме до завершення 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови.
Це рішення зумовлене зверненням Луцького відділу поліції. Згідно з документом, у Луцьку в радіусі 200 метрів від «Авангарду» за три години до початку матчу та 2 години після завершення гри заборонено продаж алкогольних напоїв на винос.
Щоправда, це не стосується пива у пластиковій тарі.
Заборона діятиме до завершення 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Біля торгового центру в Луцьку продавали сурогат
Сьогодні, 22:01
Під час футболу біля луцького стадіону заборонили алкоголь
Сьогодні, 21:48
«Чорна хмара насуває»: лучани діляться фото передгрозового неба
Сьогодні, 21:33
У волинських маршрутках виявили понад сотню порушень
Сьогодні, 21:08