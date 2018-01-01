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Під час футболу біля луцького стадіону заборонили алкоголь

Під час футболу біля луцького стадіону заборонили алкоголь
У Луцьку заборонили продаж алкогольних напоїв неподалік стадіону «Авангард» у дні проведення футбольних матчів.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови.

Це рішення зумовлене зверненням Луцького відділу поліції. Згідно з документом, у Луцьку в радіусі 200 метрів від «Авангарду» за три години до початку матчу та 2 години після завершення гри заборонено продаж алкогольних напоїв на винос.

Щоправда, це не стосується пива у пластиковій тарі.

Заборона діятиме до завершення 2018 року.


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Теги: алкоголь, Луцьк
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