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На боротьбу із «пожежею» в Луцьку залучили 2 спецавтомобілі

На боротьбу із «пожежею» в Луцьку залучили 2 спецавтомобілі
На території підприємства «Біопек» у Луцьку трапилася умовна пожежа у відділенні дистиляції і обезводнення на першому поверсі.

Такою була легенда тактико-спеціальних навчань працівників пожежно-рятувальної служби Управління ДСНС у Волинській області та працівників об’єкту, - повідомляє прес-служба волинських «надзвичайників».

Навчання тривали за таким сценарієм: унаслідок короткого замикання зайнялося спеціальне обладнання і члени добровільної пожежної дружини підприємства вжили заходів для ліквідації пожежі. Паралельно з цим вони евакуювали персонал об’єкту.

Під час проведення першочергових дій однин з членів добровільної пожежної дружини втратив свідомість. Тож рятувальники в спеціальних захисних апаратах винесли чоловіка на свіже повітря та передали працівникам медичної служби даного підприємства, після чого загасили умовну пожежу.

Всього в навчаннях задіяні два пожежних автомобілі та 13 чоловік особового складу.


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Теги: пожежа, Луцьк
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