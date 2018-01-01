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На Волині жінка пограбувала пенсіонерку

На Волині жінка пограбувала пенсіонерку
У селі Облапи Ковельського району волинянка пограбувала пенсіонерку.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Інцидент трапився в будинку за місцем проживання 82-річної жительки села. Зловмисниця вдарила господарку та відібрала у неї мобільний телефон «Samsung». Потерпіла звернулася за допомогою до поліції.

Правоохоронці оперативно встановили причетність до даного злочину 39-річної жительки Ковельського району, односельчанки потерпілої. Викрадений телефон вилучили, його повернуть законній власниці.

За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Зловмисниці загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.

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Теги: грабіж, Волинь, Облапи
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