На Волині жінка пограбувала пенсіонерку
Сьогодні, 11:02
У селі Облапи Ковельського району волинянка пограбувала пенсіонерку.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Інцидент трапився в будинку за місцем проживання 82-річної жительки села. Зловмисниця вдарила господарку та відібрала у неї мобільний телефон «Samsung». Потерпіла звернулася за допомогою до поліції.
Правоохоронці оперативно встановили причетність до даного злочину 39-річної жительки Ковельського району, односельчанки потерпілої. Викрадений телефон вилучили, його повернуть законній власниці.
За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Зловмисниці загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Інцидент трапився в будинку за місцем проживання 82-річної жительки села. Зловмисниця вдарила господарку та відібрала у неї мобільний телефон «Samsung». Потерпіла звернулася за допомогою до поліції.
Правоохоронці оперативно встановили причетність до даного злочину 39-річної жительки Ковельського району, односельчанки потерпілої. Викрадений телефон вилучили, його повернуть законній власниці.
За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Зловмисниці загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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