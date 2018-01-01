Сотні парафіян УПЦ (МП) рушили з Луцька до Почаєва пішки. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ (МП).



Метою хрестохідців є дійти до святині до 5 серпня, аби молитовно вшанувати чудотворний образ Божої Матері «»Почаївський».



Парафіяни УПЦ (МП) з Луцька та усіх куточків єпархії зібрались під склепіннями древнього Свято-Покровського храму, де взяли участь в молебні



Прочанам доведеться пройти близько 120 кілометрів, аби дійти до Почаївської Лаври.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сотні прихожан УПЦ (МП) вирушили хресною ходою з Луцька до Почаївської лаври.Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ (МП).Метою хрестохідців є дійти до святині до 5 серпня, аби молитовно вшанувати чудотворний образ Божої Матері «»Почаївський».Парафіяни УПЦ (МП) з Луцька та усіх куточків єпархії зібрались під склепіннями древнього Свято-Покровського храму, де взяли участь в молебніПрочанам доведеться пройти близько 120 кілометрів, аби дійти до Почаївської Лаври.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію