Сотні парафіян УПЦ (МП) рушили з Луцька до Почаєва пішки. ФОТО
Сьогодні, 01:53
Сотні прихожан УПЦ (МП) вирушили хресною ходою з Луцька до Почаївської лаври.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ (МП).
Метою хрестохідців є дійти до святині до 5 серпня, аби молитовно вшанувати чудотворний образ Божої Матері «»Почаївський».
Парафіяни УПЦ (МП) з Луцька та усіх куточків єпархії зібрались під склепіннями древнього Свято-Покровського храму, де взяли участь в молебні
Прочанам доведеться пройти близько 120 кілометрів, аби дійти до Почаївської Лаври.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ (МП).
Метою хрестохідців є дійти до святині до 5 серпня, аби молитовно вшанувати чудотворний образ Божої Матері «»Почаївський».
Парафіяни УПЦ (МП) з Луцька та усіх куточків єпархії зібрались під склепіннями древнього Свято-Покровського храму, де взяли участь в молебні
Прочанам доведеться пройти близько 120 кілометрів, аби дійти до Почаївської Лаври.
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