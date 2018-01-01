вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сотні парафіян УПЦ (МП) рушили з Луцька до Почаєва пішки. ФОТО

Сотні парафіян УПЦ (МП) рушили з Луцька до Почаєва пішки. ФОТО
Сотні прихожан УПЦ (МП) вирушили хресною ходою з Луцька до Почаївської лаври.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ (МП).

Метою хрестохідців є дійти до святині до 5 серпня, аби молитовно вшанувати чудотворний образ Божої Матері «»Почаївський».

Парафіяни УПЦ (МП) з Луцька та усіх куточків єпархії зібрались під склепіннями древнього Свято-Покровського храму, де взяли участь в молебні

Прочанам доведеться пройти близько 120 кілометрів, аби дійти до Почаївської Лаври.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: УПЦ МП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сотні парафіян УПЦ (МП) рушили з Луцька до Почаєва пішки. ФОТО
Сьогодні, 01:53
У валютника в центрі Луцька відібрали 10 тисяч доларів
Сьогодні, 00:30
На Кравчука і Воїнів-Інтернаціоналістів у Луцьку – потоп. ФОТО
Сьогодні, 00:12
1 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Біля РАЦСу в Луцьку знову розлилося «озеро». ВІДЕО
31 липень, 23:41
Схожі новини
Очільник УПЦ МП відвідав Зимненський монастир Очільник УПЦ МП відвідав Зимненський монастир
13 квітень, 10:07
«Він обзивався», - Саганюк про поетичний інцидент у Володимирі «Він обзивався», - Саганюк про поетичний інцидент у Володимирі
31 липень, 22:13
Моторошне вбивство на Волині: п'яна жінка зарізала свого чоловіка, - ЗМІ Моторошне вбивство на Волині: п'яна жінка зарізала свого чоловіка, - ЗМІ
31 липень, 19:46
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 серпня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 серпня
31 липень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сотні парафіян УПЦ (МП) рушили з Луцька до Почаєва пішки. ФОТО
Сьогодні, 01:53
 0
У валютника в центрі Луцька відібрали 10 тисяч доларів
Сьогодні, 00:30
 0
На Кравчука і Воїнів-Інтернаціоналістів у Луцьку – потоп. ФОТО
Сьогодні, 00:12
 0
1 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Біля РАЦСу в Луцьку знову розлилося «озеро». ВІДЕО
31 липень, 23:41
 0
Медіа
відео
1/8