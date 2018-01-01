У Луцьку розшукують свідків аварії
Сьогодні, 13:14
У Луцьку просять відгукнутися свідків ДТП, яке сталося на проспекті Волі.
Про це Оксана Тарасюк написала на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначила, що аварія сталася 21 червня близько 23 год., поблизу головного корпусу СНУ імені Лесі Українки.
Лучанка пише, що зіткнувся її автомобіль та Audi.
«В результаті ДТП я понесла тілесні ушкодження, і без свідків не можу притягнути водія до відповідальності.
Можливо хтось має знайомих, які розповідали про аварію. Прошу відгукнутись всіх хто хоч якось може бути причетним. Прохання зв'язатися по тел: 0666403757», - пише Оксана Тарасюк.
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Про це Оксана Тарасюк написала на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначила, що аварія сталася 21 червня близько 23 год., поблизу головного корпусу СНУ імені Лесі Українки.
Лучанка пише, що зіткнувся її автомобіль та Audi.
«В результаті ДТП я понесла тілесні ушкодження, і без свідків не можу притягнути водія до відповідальності.
Можливо хтось має знайомих, які розповідали про аварію. Прошу відгукнутись всіх хто хоч якось може бути причетним. Прохання зв'язатися по тел: 0666403757», - пише Оксана Тарасюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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