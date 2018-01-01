У Луцьку розшукують свідків аварії

У Луцьку просять відгукнутися свідків ДТП, яке сталося на проспекті Волі.Про ценаписала на своїй сторінці у Facebook.Вона зазначила, що аварія сталася 21 червня близько 23 год., поблизу головного корпусу СНУ імені Лесі Українки.Лучанка пише, що зіткнувся її автомобіль та Audi.«В результаті ДТП я понесла тілесні ушкодження, і без свідків не можу притягнути водія до відповідальності.Можливо хтось має знайомих, які розповідали про аварію. Прошу відгукнутись всіх хто хоч якось може бути причетним. Прохання зв'язатися по тел: 0666403757», - пише Оксана Тарасюк.