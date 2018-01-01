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У Луцьку розшукують свідків аварії

У Луцьку розшукують свідків аварії
У Луцьку просять відгукнутися свідків ДТП, яке сталося на проспекті Волі.

Про це Оксана Тарасюк написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що аварія сталася 21 червня близько 23 год., поблизу головного корпусу СНУ імені Лесі Українки.

Лучанка пише, що зіткнувся її автомобіль та Audi.

«В результаті ДТП я понесла тілесні ушкодження, і без свідків не можу притягнути водія до відповідальності.

Можливо хтось має знайомих, які розповідали про аварію. Прошу відгукнутись всіх хто хоч якось може бути причетним. Прохання зв'язатися по тел: 0666403757», - пише Оксана Тарасюк.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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