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У Ковелі горів гараж з авто

У Ковелі горів гараж з авто
У Ковелі горів гараж, де всередині знаходився автомобіль.

Так, повідомлення про пожежу на вулиці Лермонтова, надійшло о 7:55 ранку, - пише ПроКовель.

За наданою інформацією рятувальної служби, таких дзвінків про допомогу від очевидців даної події найшло чимало. Вогонь, що піднімався надто високо, було видно за кілька кілометрів.

На виклик виїхало дві машини державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель. Вогонь вдалося швидко приборкати і пожежа була ліквідована о 8.40.

Внаслідок пожежі частково знищено гараж, де на той момент ще й перебував транспортний засіб господаря. Він теж постраждав. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

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Теги: пожежа, Ковель, гараж
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