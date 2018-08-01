У місті на Волині жінці в магазині продали булочку з пліснявою. ФОТО
Сьогодні, 17:18
Обідню перерву волинянки зіпсувала невдала покупка в місцевому магазині "Вепр".
Нею виявилася неякісна випічка покрита цвіллю, - пише нововолинськ.com.ua.
Про це повідомила Іванна Сосновець у соцмережах.
“Обідні ласощі ТМ Вепр. Дивіться що купуєте тим більше в таку погоду. Бережіть дітей і своє здоров`я !!!! – йдеться у дописі.
Однак чимало інших жителів міста стають на захист продукції ТМ “Вепр”, стверджуючи, що цей прикрий інцидент – випадковість. Про це вони пишуть у своїх коментарях під дописом Іванни. А також закликають нововолинців стежити за свіжістю продукції та звертати увагу на дату виготовлення, адже від її якості залежить власне життя і здоров'я.
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Нею виявилася неякісна випічка покрита цвіллю, - пише нововолинськ.com.ua.
Про це повідомила Іванна Сосновець у соцмережах.
“Обідні ласощі ТМ Вепр. Дивіться що купуєте тим більше в таку погоду. Бережіть дітей і своє здоров`я !!!! – йдеться у дописі.
Однак чимало інших жителів міста стають на захист продукції ТМ “Вепр”, стверджуючи, що цей прикрий інцидент – випадковість. Про це вони пишуть у своїх коментарях під дописом Іванни. А також закликають нововолинців стежити за свіжістю продукції та звертати увагу на дату виготовлення, адже від її якості залежить власне життя і здоров'я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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