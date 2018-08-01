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У місті на Волині жінці в магазині продали булочку з пліснявою. ФОТО

У місті на Волині жінці в магазині продали булочку з пліснявою. ФОТО
Обідню перерву волинянки зіпсувала невдала покупка в місцевому магазині "Вепр".

Нею виявилася неякісна випічка покрита цвіллю, - пише нововолинськ.com.ua.

Про це повідомила Іванна Сосновець у соцмережах.

“Обідні ласощі ТМ Вепр. Дивіться що купуєте тим більше в таку погоду. Бережіть дітей і своє здоров`я !!!! – йдеться у дописі.

Однак чимало інших жителів міста стають на захист продукції ТМ “Вепр”, стверджуючи, що цей прикрий інцидент – випадковість. Про це вони пишуть у своїх коментарях під дописом Іванни. А також закликають нововолинців стежити за свіжістю продукції та звертати увагу на дату виготовлення, адже від її якості залежить власне життя і здоров'я.

У місті на Волині жінці в магазині продали булочку з пліснявою. ФОТО

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Теги: їжа, цвіль, пліснява
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