У Луцьку водій на Opel збив 8-річного велосипедиста і втік
Сьогодні, 22:17
На вулиці Даньшина у Луцьку поблизу будинку № 31 автомобіль збив дитину на велосипеді.
Про це повідомили у СК ГУНП в області.
ДТП трапилася сьогодні, 3 серпня, приблизно о 20.00 при виїзді з вулиці Гнідавської. Невідома особа на автомобілі Opel Omega темно-синього кольору здійснила наїзд на велосипедиста, 8-річного хлопця.
Водій втік з місця ДТП у напрямку вулиці Потебні. Дитина отримала тілесні ушкодження, його госпіталізували. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Поліція звертається з проханням до громадян, які стали очевидцями цієї автопригоди, або якщо володіють будь-якою інформацією з цього приводу невідкладно телефонувати до Луцького відділу поліції за номерами телефонів: (0322) 24-23-80, 050-25-78-918, 099-51-96-339 або 102.
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Про це повідомили у СК ГУНП в області.
ДТП трапилася сьогодні, 3 серпня, приблизно о 20.00 при виїзді з вулиці Гнідавської. Невідома особа на автомобілі Opel Omega темно-синього кольору здійснила наїзд на велосипедиста, 8-річного хлопця.
Водій втік з місця ДТП у напрямку вулиці Потебні. Дитина отримала тілесні ушкодження, його госпіталізували. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Поліція звертається з проханням до громадян, які стали очевидцями цієї автопригоди, або якщо володіють будь-якою інформацією з цього приводу невідкладно телефонувати до Луцького відділу поліції за номерами телефонів: (0322) 24-23-80, 050-25-78-918, 099-51-96-339 або 102.
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