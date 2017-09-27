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У волинському пункті пропуску в білоруса вилучили холодну зброю

У волинському пункті пропуску в білоруса вилучили холодну зброю
Учора, 3 серпня, на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Дольськ» у Любешівському районі поліцейські вилучили ніж в 57-річного громадянина Республіки Білорусь.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Ніж, з ознаками холодної зброї, правоохоронці виявили під час огляду автомобіля «Mercedes Sprinter», за кермом якого перебував 57-річний житель Пінська. Виявлений предмет вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Фото ілюстративне


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Теги: ніж, зброя, Волинь, Дольськ
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