У волинському пункті пропуску в білоруса вилучили холодну зброю





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Ніж, з ознаками холодної зброї, правоохоронці виявили під час огляду автомобіля «Mercedes Sprinter», за кермом якого перебував 57-річний житель Пінська. Виявлений предмет вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.



Фото ілюстративне





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 3 серпня, на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Дольськ» у Любешівському районі поліцейські вилучили ніж в 57-річного громадянина Республіки Білорусь.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Ніж, з ознаками холодної зброї, правоохоронці виявили під час огляду автомобіля «Mercedes Sprinter», за кермом якого перебував 57-річний житель Пінська. Виявлений предмет вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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