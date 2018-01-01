На Волині перекинувся автобус з білорусами, які їхали в Болгарію
Сьогодні, 19:30
Сьогодні, 4 серпня, близько 16.00 на трасі Луцьк-Маневичі біля селища Колки, трапилась дорожньо-транспортна пригода. Рейсовий автобус, який віз білорусів на відпочинок у Болгарію, злетів у кювет.
Про це повідомила з посиланням на інформацію дописувачки Ket Romanjuk повідомляє "Твій портал".
Зі слів супроводжуючої, ніхто серйозно не постраждав. За попередніми даними у автобуса вистрелило переднє ліве колесо, що і спричинило ДТП.
«Сьогодні рухаючись трасою Луцьк-Маневичі не доїжджаючи 1 км до селища Колки стала свідком аварії автобуса на болгарських номерах. В автобусі перебували туристи з Білорусії, які їхали на відпочинок до Болгарії. Серед пасажирів 45 дітей і 12 дорослих. Зі слів супроводжуючої ніхто серйозно не постраждав. В автобуса вистрелило переднє ліве колесо, що спричинило ДТП.
Будемо мати надію, що все обійдеться і дана ситуація не вплине на настрій туристів, і всі живі-здорові доберуться до місця призначення.
А вам, друзі, хочу порадити: Цінуйте життя - воно одне. І не відомо, кого, що і де чекає. Завжди своїм рідним говоріть слова любові. Тим, хто в дорозі: Щасливої дороги. Хай вас усіх Бог береже» - прокоментувала жінка.
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Про це повідомила з посиланням на інформацію дописувачки Ket Romanjuk повідомляє "Твій портал".
Зі слів супроводжуючої, ніхто серйозно не постраждав. За попередніми даними у автобуса вистрелило переднє ліве колесо, що і спричинило ДТП.
«Сьогодні рухаючись трасою Луцьк-Маневичі не доїжджаючи 1 км до селища Колки стала свідком аварії автобуса на болгарських номерах. В автобусі перебували туристи з Білорусії, які їхали на відпочинок до Болгарії. Серед пасажирів 45 дітей і 12 дорослих. Зі слів супроводжуючої ніхто серйозно не постраждав. В автобуса вистрелило переднє ліве колесо, що спричинило ДТП.
Будемо мати надію, що все обійдеться і дана ситуація не вплине на настрій туристів, і всі живі-здорові доберуться до місця призначення.
А вам, друзі, хочу порадити: Цінуйте життя - воно одне. І не відомо, кого, що і де чекає. Завжди своїм рідним говоріть слова любові. Тим, хто в дорозі: Щасливої дороги. Хай вас усіх Бог береже» - прокоментувала жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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