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На Волині перекинувся автобус з білорусами, які їхали в Болгарію

На Волині перекинувся автобус з білорусами, які їхали в Болгарію
Сьогодні, 4 серпня, близько 16.00 на трасі Луцьк-Маневичі біля селища Колки, трапилась дорожньо-транспортна пригода. Рейсовий автобус, який віз білорусів на відпочинок у Болгарію, злетів у кювет.

Про це повідомила з посиланням на інформацію дописувачки Ket Romanjuk повідомляє "Твій портал".

Зі слів супроводжуючої, ніхто серйозно не постраждав. За попередніми даними у автобуса вистрелило переднє ліве колесо, що і спричинило ДТП.

«Сьогодні рухаючись трасою Луцьк-Маневичі не доїжджаючи 1 км до селища Колки стала свідком аварії автобуса на болгарських номерах. В автобусі перебували туристи з Білорусії, які їхали на відпочинок до Болгарії. Серед пасажирів 45 дітей і 12 дорослих. Зі слів супроводжуючої ніхто серйозно не постраждав. В автобуса вистрелило переднє ліве колесо, що спричинило ДТП.

Будемо мати надію, що все обійдеться і дана ситуація не вплине на настрій туристів, і всі живі-здорові доберуться до місця призначення.

А вам, друзі, хочу порадити: Цінуйте життя - воно одне. І не відомо, кого, що і де чекає. Завжди своїм рідним говоріть слова любові. Тим, хто в дорозі: Щасливої дороги. Хай вас усіх Бог береже» - прокоментувала жінка.

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Теги: Волинь, Колки, білоруси, ДТП, аварія
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