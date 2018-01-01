Опублікували вражаючі світлини вечірнього Світязю. ФОТО
Сьогодні, 22:11
Волинський фотограф Андрій Куницький показав на світлинах вечір на Світязі, яким його побачив і впіймав крізь об'єктив.
Сонце, що сідає за обрій, і його відображення у воді – на зворушливих фотографіях, - пише "Перший".
«Вечір на Світязі», – підписав автор викладені світлини у Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сонце, що сідає за обрій, і його відображення у воді – на зворушливих фотографіях, - пише "Перший".
«Вечір на Світязі», – підписав автор викладені світлини у Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Тисячі людей і наметів: «Бандерштат-2018» в цифрах
Сьогодні, 23:01
Опублікували вражаючі світлини вечірнього Світязю. ФОТО
Сьогодні, 22:11
«Бандерштатівці» влаштують масштабний вечірній флешмоб
Сьогодні, 21:39