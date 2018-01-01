Опублікували вражаючі світлини вечірнього Світязю. ФОТО

Андрій Куницький показав на світлинах вечір на Світязі, яким його побачив і впіймав крізь об'єктив.



Сонце, що сідає за обрій, і його відображення у воді – на зворушливих фотографіях, - пише "



«Вечір на Світязі», – підписав автор викладені світлини у Facebook.





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