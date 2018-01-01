На Донбасі загинув військовий





Про це йдеться в повідомленні ООС.



Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.



Внаслідок ворожих дій, зі складу Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув і двоє поліцейських отримали поранення.



Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки та Широкиного.



За даними розвідки двоє окупантів загинуло, один дістав поранення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж 4 серпня бойовики на Донбасі 33 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі 1 раз із важкого озброєння.Про це йдеться в повідомленні ООС.Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.Внаслідок ворожих дій, зі складу Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув і двоє поліцейських отримали поранення.Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки та Широкиного.За даними розвідки двоє окупантів загинуло, один дістав поранення.

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