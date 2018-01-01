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На Донбасі загинув військовий

На Донбасі загинув військовий
Упродовж 4 серпня бойовики на Донбасі 33 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі 1 раз із важкого озброєння.

Про це йдеться в повідомленні ООС.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

Внаслідок ворожих дій, зі складу Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув і двоє поліцейських отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки та Широкиного.

За даними розвідки двоє окупантів загинуло, один дістав поранення.

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Теги: Донбас, війна, смерть, військовий
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