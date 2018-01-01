У Ковелі поліцейські зловили росіянина, якого депортували з Білорусі

У Ковелі патрульні виявили чоловіка, якого депортували з Білорусі в Росію.Так, у ніч з 4 на 5 серпня, на бульварі Лесі Українки, екіпаж патрульних помітив невідомого чоловіка, який спав на лавці.27-річна особа виявилась громадянином Російської Федерації, - інформує Патрульна поліція Волинської області.При подальшій перевірці документів встановили, що чоловіка депортували з Білорусі у липні цього року, однак через Донецьку область він пробрався в Україну і доїхав до Ковеля. Пояснив, що хотів подивитись, «як тут живуть люди і які краєвиди».Про випадок повідомили відповідні служби, а чоловіка передали слідчому.