У Ковелі поліцейські зловили росіянина, якого депортували з Білорусі
Сьогодні, 11:43
У Ковелі патрульні виявили чоловіка, якого депортували з Білорусі в Росію.
Так, у ніч з 4 на 5 серпня, на бульварі Лесі Українки, екіпаж патрульних помітив невідомого чоловіка, який спав на лавці.
27-річна особа виявилась громадянином Російської Федерації, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
При подальшій перевірці документів встановили, що чоловіка депортували з Білорусі у липні цього року, однак через Донецьку область він пробрався в Україну і доїхав до Ковеля. Пояснив, що хотів подивитись, «як тут живуть люди і які краєвиди».
Про випадок повідомили відповідні служби, а чоловіка передали слідчому.
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Так, у ніч з 4 на 5 серпня, на бульварі Лесі Українки, екіпаж патрульних помітив невідомого чоловіка, який спав на лавці.
27-річна особа виявилась громадянином Російської Федерації, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
При подальшій перевірці документів встановили, що чоловіка депортували з Білорусі у липні цього року, однак через Донецьку область він пробрався в Україну і доїхав до Ковеля. Пояснив, що хотів подивитись, «як тут живуть люди і які краєвиди».
Про випадок повідомили відповідні служби, а чоловіка передали слідчому.
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