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У Ковелі поліцейські зловили росіянина, якого депортували з Білорусі

У Ковелі поліцейські зловили росіянина, якого депортували з Білорусі
У Ковелі патрульні виявили чоловіка, якого депортували з Білорусі в Росію.

Так, у ніч з 4 на 5 серпня, на бульварі Лесі Українки, екіпаж патрульних помітив невідомого чоловіка, який спав на лавці.
27-річна особа виявилась громадянином Російської Федерації, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

При подальшій перевірці документів встановили, що чоловіка депортували з Білорусі у липні цього року, однак через Донецьку область він пробрався в Україну і доїхав до Ковеля. Пояснив, що хотів подивитись, «як тут живуть люди і які краєвиди».

Про випадок повідомили відповідні служби, а чоловіка передали слідчому.
У Ковелі поліцейські зловили росіянина, якого депортували з Білорусі

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Теги: Ковель, росіянин, депортація, поліція
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