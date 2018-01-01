17-річна дівчина за кермом врізалася в патрульних і збила двох пішоходів





У Запоріжжі неповнолітня дівчина за кермом автомобіля спровокувала дорожньо-транспортну пригоду з поліцейською машиною, після чого здійснила наїзд на двох пішоходів. Про це



Близько 23:30 на перехресті вул. Молодіжної та Республіканської Daewoo Racer врізався у службовий автомобіль патрульної поліції.



Після цього авто збило двох пішоходів і спробувало зникнути з місця злочину.



Як встановили поліцейські, за кермом автомобіля перебувала 17-річна дівчина. Поруч з нею в салоні був чоловік 1990 року народження. Він розповів правоохоронцям, що неповнолітня перебувала за кермом, оскільки він вчив її керувати автомобілем.



Сам чоловік був в стані алкогольного сп'яніння, і за останній рік 6 разів притягувався до адміністративної відповідальності.



Постраждалих пішоходів з множинними переломами госпіталізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Разом з дівчиною в салоні автомобіля перебував нетверезий чоловік, який, за його словами, навчав неповнолітню керуванню машиною.У Запоріжжі неповнолітня дівчина за кермом автомобіля спровокувала дорожньо-транспортну пригоду з поліцейською машиною, після чого здійснила наїзд на двох пішоходів. Про це Уніан повідомили в прес-службі патрульної поліції Запоріжжя. Згідно з повідомленням, аварія сталася в неділю, 5 серпня.Близько 23:30 на перехресті вул. Молодіжної та Республіканської Daewoo Racer врізався у службовий автомобіль патрульної поліції.Після цього авто збило двох пішоходів і спробувало зникнути з місця злочину.Як встановили поліцейські, за кермом автомобіля перебувала 17-річна дівчина. Поруч з нею в салоні був чоловік 1990 року народження. Він розповів правоохоронцям, що неповнолітня перебувала за кермом, оскільки він вчив її керувати автомобілем.Сам чоловік був в стані алкогольного сп'яніння, і за останній рік 6 разів притягувався до адміністративної відповідальності.Постраждалих пішоходів з множинними переломами госпіталізували.

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