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17-річна дівчина за кермом врізалася в патрульних і збила двох пішоходів

17-річна дівчина за кермом врізалася в патрульних і збила двох пішоходів
Разом з дівчиною в салоні автомобіля перебував нетверезий чоловік, який, за його словами, навчав неповнолітню керуванню машиною.

У Запоріжжі неповнолітня дівчина за кермом автомобіля спровокувала дорожньо-транспортну пригоду з поліцейською машиною, після чого здійснила наїзд на двох пішоходів. Про це Уніан повідомили в прес-службі патрульної поліції Запоріжжя. Згідно з повідомленням, аварія сталася в неділю, 5 серпня.

Близько 23:30 на перехресті вул. Молодіжної та Республіканської Daewoo Racer врізався у службовий автомобіль патрульної поліції.

Після цього авто збило двох пішоходів і спробувало зникнути з місця злочину.

Як встановили поліцейські, за кермом автомобіля перебувала 17-річна дівчина. Поруч з нею в салоні був чоловік 1990 року народження. Він розповів правоохоронцям, що неповнолітня перебувала за кермом, оскільки він вчив її керувати автомобілем.

Сам чоловік був в стані алкогольного сп'яніння, і за останній рік 6 разів притягувався до адміністративної відповідальності.

Постраждалих пішоходів з множинними переломами госпіталізували.

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Теги: дтп, аварія, смерть
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