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На Волині невідомі пошкодили греблю озера. ФОТО

На Волині невідомі пошкодили греблю озера. ФОТО
У Горохові, на одній із водойм, вандали пошкодили греблю.

Про це пише Волинь-Нова.

З водойми, «відродженої» на місці колишнього Смалевого озера, через греблю стікала вода.

Пошкодження зауважила, йдучи на роботу, головна медсестра Горохівської ЦРЛ Лариса Король.

«Хтось навіщось із відповідного місця вирвав металевий диль, – розповів горохівський міський голова Віктор Годик, який разом із водієм Віктором Ільюком усував шкоду, не чекаючи майстрів.
На Волині невідомі пошкодили греблю озера. ФОТО
На Волині невідомі пошкодили греблю озера. ФОТО

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Теги: озеро, Волинь, Горохів, вандали
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