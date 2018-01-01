На Волині невідомі пошкодили греблю озера. ФОТО





Про це пише



З водойми, «відродженої» на місці колишнього Смалевого озера, через греблю стікала вода.



Пошкодження зауважила, йдучи на роботу, головна медсестра Горохівської ЦРЛ Лариса Король.



«Хтось навіщось із відповідного місця вирвав металевий диль, – розповів горохівський міський голова Віктор Годик, який разом із водієм Віктором Ільюком усував шкоду, не чекаючи майстрів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові, на одній із водойм, вандали пошкодили греблю.Про це пише Волинь-Нова З водойми, «відродженої» на місці колишнього Смалевого озера, через греблю стікала вода.Пошкодження зауважила, йдучи на роботу, головна медсестра Горохівської ЦРЛ«Хтось навіщось із відповідного місця вирвав металевий диль, – розповів горохівський міський голова, який разом із водіємусував шкоду, не чекаючи майстрів.

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