Помер велосипедист, якого у Ковелі збила маршрутка
Сьогодні, 16:12
У ковельській лікарні помер велосипедист, якого днями збила маршрутка.
26 липня у Ковелі на вулиці Незалежності біля «Укрпошти» та міської гімназії автобус марки «Богдан» збив велосипедиста, - пише Район.Ковель.
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Внаслідок ДТП пасажир автобуса та велосипедист отримали тілесні ушкодження, від яких останній помер в реанімаційному відділенні Ковельської центральної районної лікарні.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди із смертельним наслідком Ковельським відділом поліції відкрито кримінальне провадження № 12018030110001633.
Ухвалами Ковельського міськрайонного суду призначено судово-медичні експертизи та накладено арешт на велосипед та автобус, який зберігається на спеціальному майданчику тимчасово вилучених транспортних засобів відділу поліції.
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26 липня у Ковелі на вулиці Незалежності біля «Укрпошти» та міської гімназії автобус марки «Богдан» збив велосипедиста, - пише Район.Ковель.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Ковелі маршрутка збила велосипедиста. ФОТО
Внаслідок ДТП пасажир автобуса та велосипедист отримали тілесні ушкодження, від яких останній помер в реанімаційному відділенні Ковельської центральної районної лікарні.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди із смертельним наслідком Ковельським відділом поліції відкрито кримінальне провадження № 12018030110001633.
Ухвалами Ковельського міськрайонного суду призначено судово-медичні експертизи та накладено арешт на велосипед та автобус, який зберігається на спеціальному майданчику тимчасово вилучених транспортних засобів відділу поліції.
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