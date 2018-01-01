вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер велосипедист, якого у Ковелі збила маршрутка

Помер велосипедист, якого у Ковелі збила маршрутка
У ковельській лікарні помер велосипедист, якого днями збила маршрутка.

26 липня у Ковелі на вулиці Незалежності біля «Укрпошти» та міської гімназії автобус марки «Богдан» збив велосипедиста, - пише Район.Ковель.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Ковелі маршрутка збила велосипедиста. ФОТО

Внаслідок ДТП пасажир автобуса та велосипедист отримали тілесні ушкодження, від яких останній помер в реанімаційному відділенні Ковельської центральної районної лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди із смертельним наслідком Ковельським відділом поліції відкрито кримінальне провадження № 12018030110001633.

Ухвалами Ковельського міськрайонного суду призначено судово-медичні експертизи та накладено арешт на велосипед та автобус, який зберігається на спеціальному майданчику тимчасово вилучених транспортних засобів відділу поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дтп, аварія, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині викрили іноземця з фіктивними документами
Сьогодні, 16:56
Кавуни на ринку Луцька: чому так дорого і чи буде дешевше. ФОТО
Сьогодні, 16:44
Помер велосипедист, якого у Ковелі збила маршрутка
Сьогодні, 16:12
У Луцьку жінка вкрала телефон в місцевої мешканки
Сьогодні, 16:06
У виховательки в садочку виявили відкриту форму туберкульозу
Сьогодні, 15:52
Схожі новини
17-річна дівчина за кермом врізалася в патрульних і збила двох пішоходів 17-річна дівчина за кермом врізалася в патрульних і збила двох пішоходів
06 серпень, 16:30
На Волині засудили водія вантажівки, яка збила жінку на смерть На Волині засудили водія вантажівки, яка збила жінку на смерть
01 серпень, 14:58
Очевидці спростували версію водія Hummer, який збив на смерть 10-річну дівчинку в Києві Очевидці спростували версію водія Hummer, який збив на смерть 10-річну дівчинку в Києві
30 липень, 19:51
На Львівщині водій на смерть збив велосипедистку. ФОТО На Львівщині водій на смерть збив велосипедистку. ФОТО
29 липень, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині викрили іноземця з фіктивними документами
Сьогодні, 16:56
 0
Кавуни на ринку Луцька: чому так дорого і чи буде дешевше. ФОТО
Сьогодні, 16:44
 0
Помер велосипедист, якого у Ковелі збила маршрутка
Сьогодні, 16:12
 0
У Луцьку жінка вкрала телефон в місцевої мешканки
Сьогодні, 16:06
 0
У виховательки в садочку виявили відкриту форму туберкульозу
Сьогодні, 15:52
 0
Медіа
відео
1/8