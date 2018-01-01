Помер велосипедист, якого у Ковелі збила маршрутка





26 липня у Ковелі на вулиці Незалежності біля «Укрпошти» та міської гімназії автобус марки «Богдан» збив велосипедиста, - пише



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Внаслідок ДТП пасажир автобуса та велосипедист отримали тілесні ушкодження, від яких останній помер в реанімаційному відділенні Ковельської центральної районної лікарні.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди із смертельним наслідком Ковельським відділом поліції відкрито кримінальне провадження № 12018030110001633.



Ухвалами Ковельського міськрайонного суду призначено судово-медичні експертизи та накладено арешт на велосипед та автобус, який зберігається на спеціальному майданчику тимчасово вилучених транспортних засобів відділу поліції.

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