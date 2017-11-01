Затримали підозрюваного у зґвалтуванні 84-річної бабусі на Волині

На Волині поліцейські підозрюють 41-річного жителя селища Турійськ у зґвалтуванні пенсіонерки.Про це повідомили у Турійському відділенні поліції.Поліцейські при виїзді на повідомлення про зґвалтування встановили, що до злочину причетний 41-річний житель Турійська. За інформацією правоохоронців, 84-річна пенсіонерка була лежачою, а чоловік застосовуючи насильство та розпусні дії, скористався її безпорадністю.З місця події він зник, однак оперативники розпочали невідкладні пошуки зловмисника і вже до кінця дня затримали його.Слідчі чоловікові оголосили підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 153 Кримінального кодексу України «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом», вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.