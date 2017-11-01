Затримали підозрюваного у зґвалтуванні 84-річної бабусі на Волині
Сьогодні, 21:25
На Волині поліцейські підозрюють 41-річного жителя селища Турійськ у зґвалтуванні пенсіонерки.
Про це повідомили у Турійському відділенні поліції.
Поліцейські при виїзді на повідомлення про зґвалтування встановили, що до злочину причетний 41-річний житель Турійська. За інформацією правоохоронців, 84-річна пенсіонерка була лежачою, а чоловік застосовуючи насильство та розпусні дії, скористався її безпорадністю.
З місця події він зник, однак оперативники розпочали невідкладні пошуки зловмисника і вже до кінця дня затримали його.
Слідчі чоловікові оголосили підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 153 Кримінального кодексу України «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом», вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.
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Про це повідомили у Турійському відділенні поліції.
Поліцейські при виїзді на повідомлення про зґвалтування встановили, що до злочину причетний 41-річний житель Турійська. За інформацією правоохоронців, 84-річна пенсіонерка була лежачою, а чоловік застосовуючи насильство та розпусні дії, скористався її безпорадністю.
З місця події він зник, однак оперативники розпочали невідкладні пошуки зловмисника і вже до кінця дня затримали його.
Слідчі чоловікові оголосили підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 153 Кримінального кодексу України «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом», вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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