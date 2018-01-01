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У лікарні – досі 6 людей, які отруїлися на весіллі на Волині

У лікарні – досі 6 людей, які отруїлися на весіллі на Волині
Шестеро людей, серед яких дитина, які були гостями на одному весіллі із симптомами отруєння минулого тижня звернулися до Волинської обласної інфекційної лікарні, залишають на лікуванні у медзакладі.

Про це розповіла заступник головного лікаря медзакладу Любов Серба, - йдеться в сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, минулого тижня 17-ро волинян із харчовим отруєнням звернулися за медичною допомогою, 9 з них були госпіталізівані. Зі слів лікаря, усі лікуються від сальмонельозу. Перебіг хвороби – середньої важкості, ускладнень ні в кого нема.

Цими днями додому поїде наймолодший пацієнт, - каже Любов Серба.

На сайті Волинського обласного лабораторного центру йдеться про те, що в ході епідеміологічного розслідування його фахівці обстежили харчоблок, продуктів харчування, питну воду та працівників ресторанного закладу. За результатами досліджень, в одній пробі виявлено сальмонелу та на обладнанні харчоблоку - бактерії групи кишкової палички.



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Теги: отруєння, Волинь
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