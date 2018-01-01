У лікарні – досі 6 людей, які отруїлися на весіллі на Волині

Шестеро людей, серед яких дитина, якііз симптомами отруєння минулого тижня звернулися до Волинської обласної інфекційної лікарні, залишають на лікуванні у медзакладі.Про це розповіла заступник головного лікаря медзакладу, - йдеться в сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.Нагадаємо, минулого тижня 17-ро волинян із харчовим отруєнням звернулися за медичною допомогою, 9 з них були госпіталізівані. Зі слів лікаря, усі лікуються від сальмонельозу. Перебіг хвороби – середньої важкості, ускладнень ні в кого нема.Цими днями додому поїде наймолодший пацієнт, - каже Любов Серба.На сайті Волинського обласного лабораторного центру йдеться про те, що в ході епідеміологічного розслідування його фахівці обстежили харчоблок, продуктів харчування, питну воду та працівників ресторанного закладу. За результатами досліджень, в одній пробіта на обладнанні харчоблоку - бактерії групи кишкової палички.