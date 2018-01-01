У лікарні – досі 6 людей, які отруїлися на весіллі на Волині
Сьогодні, 08:09
Шестеро людей, серед яких дитина, які були гостями на одному весіллі із симптомами отруєння минулого тижня звернулися до Волинської обласної інфекційної лікарні, залишають на лікуванні у медзакладі.
Про це розповіла заступник головного лікаря медзакладу Любов Серба, - йдеться в сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, минулого тижня 17-ро волинян із харчовим отруєнням звернулися за медичною допомогою, 9 з них були госпіталізівані. Зі слів лікаря, усі лікуються від сальмонельозу. Перебіг хвороби – середньої важкості, ускладнень ні в кого нема.
Цими днями додому поїде наймолодший пацієнт, - каже Любов Серба.
На сайті Волинського обласного лабораторного центру йдеться про те, що в ході епідеміологічного розслідування його фахівці обстежили харчоблок, продуктів харчування, питну воду та працівників ресторанного закладу. За результатами досліджень, в одній пробі виявлено сальмонелу та на обладнанні харчоблоку - бактерії групи кишкової палички.
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Про це розповіла заступник головного лікаря медзакладу Любов Серба, - йдеться в сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, минулого тижня 17-ро волинян із харчовим отруєнням звернулися за медичною допомогою, 9 з них були госпіталізівані. Зі слів лікаря, усі лікуються від сальмонельозу. Перебіг хвороби – середньої важкості, ускладнень ні в кого нема.
Цими днями додому поїде наймолодший пацієнт, - каже Любов Серба.
На сайті Волинського обласного лабораторного центру йдеться про те, що в ході епідеміологічного розслідування його фахівці обстежили харчоблок, продуктів харчування, питну воду та працівників ресторанного закладу. За результатами досліджень, в одній пробі виявлено сальмонелу та на обладнанні харчоблоку - бактерії групи кишкової палички.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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