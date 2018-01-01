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Фахівці розповіли, на що хворіють волинські гірники

Фахівці розповіли, на що хворіють волинські гірники
На Волині підприємствами ВП «Шахта №9 «Нововолинська» та ВП «Шахта «Бужанська» у 2016-2017 роках, через відсутність належного фінансування, не було проведено періодичні медичні огляди працівників.

Про це йдеться на сайті Управління Держпраці у Волинській області.

Це незважаючи на те, що загальна кон’юнктура професійної захворюваності в області за останні роки, як і раніше, визначається головним чином за рахунок міста Нововолинська, де здебільшого працівники зайняті на вугільних підприємствах — частка профзахворювань складає 96%, це 94 випадки з 104 зареєстрованих.

Серед несприятливих факторів на робочих місцях у вугільних підприємствах — висока запиленість повітря, виділення шкідливих газів метану, вуглекислоти, окису вуглецю, сірчистого газу, окиси азоту, шум і вібрація, несприятливий мікроклімат, температура повітря досягає 27-38ºС, а відносна вологість – 96-100%, тяжка фізична праця, змушена робоча поза.

Також варто наголосити на найбільш важливих формах професійних захворювань у шахтарів. Зокрема, пневмоконіоз і пиловий бронхіт, вібраційна хвороба, хвороби опорно-рухового апарату, периферичної нервової системи, сенсоневральна приглухуватість.

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Теги: хвороба, гірники
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