На Волині боржники аліментів заплатили майже 48 мільйонів

На Волині з початку року за виконавчими документами про утримання аліментів стягнули 47,8 мільйона гривень.Про це йшлося у четвер, 9 серпня, під час прес-конференції щодо результатів державної виконавчої служби Волині за липень.Начальник головного територіального управління юстиції в областірозповів, що в кожній області створили регіональні штаби щодо стягнення заборгованості аліментів. Загалом станом на 1 серпня на виконання було 10 839 виконавчих документів про стягнення аліментів. Протягом липня їх кількість збільшилася на 33. Лише у липні з батьків-боржників стягнули майже 4,6 мільйона гривень аліментів.«Боржників обмежили у праві виїзду за кордон, користуватися транспортними засобами, зброєю», - наголосив Олег Тимченко.Окрім того, боржників направлять на виконання суспільно-корисних робіт і за їхніми результатами на користь дітей спрямували понад 10 тисяч гривень.