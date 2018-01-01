На Волині боржники аліментів заплатили майже 48 мільйонів
Сьогодні, 11:56
На Волині з початку року за виконавчими документами про утримання аліментів стягнули 47,8 мільйона гривень.
Про це йшлося у четвер, 9 серпня, під час прес-конференції щодо результатів державної виконавчої служби Волині за липень.
Начальник головного територіального управління юстиції в області Олег Тимченко розповів, що в кожній області створили регіональні штаби щодо стягнення заборгованості аліментів. Загалом станом на 1 серпня на виконання було 10 839 виконавчих документів про стягнення аліментів. Протягом липня їх кількість збільшилася на 33. Лише у липні з батьків-боржників стягнули майже 4,6 мільйона гривень аліментів.
«Боржників обмежили у праві виїзду за кордон, користуватися транспортними засобами, зброєю», - наголосив Олег Тимченко.
Окрім того, боржників направлять на виконання суспільно-корисних робіт і за їхніми результатами на користь дітей спрямували понад 10 тисяч гривень.
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Про це йшлося у четвер, 9 серпня, під час прес-конференції щодо результатів державної виконавчої служби Волині за липень.
Начальник головного територіального управління юстиції в області Олег Тимченко розповів, що в кожній області створили регіональні штаби щодо стягнення заборгованості аліментів. Загалом станом на 1 серпня на виконання було 10 839 виконавчих документів про стягнення аліментів. Протягом липня їх кількість збільшилася на 33. Лише у липні з батьків-боржників стягнули майже 4,6 мільйона гривень аліментів.
«Боржників обмежили у праві виїзду за кордон, користуватися транспортними засобами, зброєю», - наголосив Олег Тимченко.
Окрім того, боржників направлять на виконання суспільно-корисних робіт і за їхніми результатами на користь дітей спрямували понад 10 тисяч гривень.
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