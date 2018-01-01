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В Шацьку горів Volkswagen

В Шацьку горів Volkswagen
В Шацьку горів автомобіль Volkswagen на іноземній реєстрації.

За інформацією Шацького районного сектору управління ДСНС, вогонь рятувальники загасили, - пише Район.Шацьк.

Попередня причина загоряння - коротке замикання.

На даний час встановлюється особа власника транспорту. Ймовірно, нею є людина, яка приїхала в Шацьк на відпочинок.

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Теги: Шацьк, пожежа, авто
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