В Шацьку горів Volkswagen
Сьогодні, 16:04
В Шацьку горів автомобіль Volkswagen на іноземній реєстрації.
За інформацією Шацького районного сектору управління ДСНС, вогонь рятувальники загасили, - пише Район.Шацьк.
Попередня причина загоряння - коротке замикання.
На даний час встановлюється особа власника транспорту. Ймовірно, нею є людина, яка приїхала в Шацьк на відпочинок.
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За інформацією Шацького районного сектору управління ДСНС, вогонь рятувальники загасили, - пише Район.Шацьк.
Попередня причина загоряння - коротке замикання.
На даний час встановлюється особа власника транспорту. Ймовірно, нею є людина, яка приїхала в Шацьк на відпочинок.
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