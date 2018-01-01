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На трасі Київ-Харків сталася моторошна аварія: загинула жінка, двоє дітей у лікарні

На трасі Київ-Харків сталася моторошна аварія: загинула жінка, двоє дітей у лікарні
Внаслідок зіткнення легковиків на Полтавщині загинула жінка та травмовано двох неповнолітніх.

У Полтавській області біля села Олександрівка на трасі Київ-Харків близько 16-ої години сталася ДТП, в якій загинула 30-річна жінка, - пише Уніан.

В ДТП зіткнулися автомобілі Skoda (під керуванням 79-річного чоловіка)та "ВАЗ Калина" (за кермом перебував 32-річний чоловік), які рухалися у попутному напрямку з Києва, повідомили у прес-службі поліції Полтавщини.

"Унаслідок зіткнення від отриманих тілесних ушкоджень на місці події загинула пасажир ВАЗа - 30-річна мешканка Дніпропетровської області. Двоє неповнолітніх пасажирів віком 10 та 6 років із тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.

На трасі Київ-Харків сталася моторошна аварія: загинула жінка, двоє дітей у лікарні
На трасі Київ-Харків сталася моторошна аварія: загинула жінка, двоє дітей у лікарні

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Теги: дтп, аварія, смерть
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