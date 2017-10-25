вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У мерії пообіцяли зрізати дерева в центрі Луцька

У мерії пообіцяли зрізати дерева в центрі Луцька
У центрі Луцька планують зрізати кілька старих дерев. У міській раді запевняють – вони вже віджили своє, а тому аварійні.

Про це заявив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк, - передає інтернет-видання Волинь24.

Нагадаємо, 28 липня на вулиці Лесі Українки впало дерево.

Напередодні робітники знімали бордюри біля дерев та обрізали їм коріння. Місцеві переконані – саме це було причиною падіння. Хоча в міській раді таку версію відкидають. Мовляв липу підкосила старість.

«Частково ці липи вже є віджилі. Ви бачите, як порозросталась коренева система. Ніхто її не підрубував, не обрубував. Просто воно вже переросло», - запевняє чиновник.

З його слів, на вулиці є кілька аварійних дерев. Однак самостійно вони впасти не повинні. Мовляв пережили вже не одну зливу.

Втім, восени найстаріші з них таки планують зрізати. Перед цим профільна комісія планує обговорити питання з громадськими активістами.

«На їх місце посадимо нові липи. Такі ж, як на тій частині вулиці, що ремонтувалась два роки тому. Вони там вже так виросли, що наступного року треба буде кронувати», - розповідає заступник головного комунальника міста.

Щодо будівельних робіт, то це працівники «Луцькавтодору» приводять до ладу вулицю Лесі Українки перед Днем Незалежності. Окрім облаштування клумб навколо дерев, вони ще повинні замінити потріскану та просілу тротуарну плитку. На це з міського бюджету витратять до 150 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дерева, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд взяв під варту волинського работорговця
Сьогодні, 05:46
У мерії пообіцяли зрізати дерева в центрі Луцька
Сьогодні, 04:54
З’ясували, скільки «благодійних гривень» отримали волинські лікарні
Сьогодні, 04:09
Суд оштрафував волинського патрульного
Сьогодні, 02:46
Тіло засипали сміттям: під Житомиром вбили 20-річну дівчину
Сьогодні, 01:51
Схожі новини
Бруківка, природний камінь і зрізані дерева: якою буде вулиця Винниченка. ВІДЕО Бруківка, природний камінь і зрізані дерева: якою буде вулиця Винниченка. ВІДЕО
03 травень, 12:13
Муніципали нагадують лучанам про «правильне» прибирання Муніципали нагадують лучанам про «правильне» прибирання
27 березень, 10:37
У центрі Луцька посадили екзотичні дерева У центрі Луцька посадили екзотичні дерева
25 жовтень, 2017, 15:58
У Луцьку висадять понад тисячу дерев У Луцьку висадять понад тисячу дерев
14 березень, 2017, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з'явився пристрій, який рятуватиме пацієнтів із аритмією
09 серпень, 18:39
 1
Український пасажирський транспорт: коли поїздка перетворюється у пекло
09 серпень, 10:43
 1
Суд взяв під варту волинського работорговця
Сьогодні, 05:46
 0
У мерії пообіцяли зрізати дерева в центрі Луцька
Сьогодні, 04:54
 0
З’ясували, скільки «благодійних гривень» отримали волинські лікарні
Сьогодні, 04:09
 0
Медіа
відео
1/8