У мерії пообіцяли зрізати дерева в центрі Луцька





Про це заявив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк, - передає інтернет-видання



Нагадаємо, 28 липня на вулиці Лесі Українки впало дерево.



Напередодні робітники знімали бордюри біля дерев та обрізали їм коріння. Місцеві переконані – саме це було причиною падіння. Хоча в міській раді таку версію відкидають. Мовляв липу підкосила старість.



«Частково ці липи вже є віджилі. Ви бачите, як порозросталась коренева система. Ніхто її не підрубував, не обрубував. Просто воно вже переросло», - запевняє чиновник.



З його слів, на вулиці є кілька аварійних дерев. Однак самостійно вони впасти не повинні. Мовляв пережили вже не одну зливу.



Втім, восени найстаріші з них таки планують зрізати. Перед цим профільна комісія планує обговорити питання з громадськими активістами.



«На їх місце посадимо нові липи. Такі ж, як на тій частині вулиці, що ремонтувалась два роки тому. Вони там вже так виросли, що наступного року треба буде кронувати», - розповідає заступник головного комунальника міста.



Щодо будівельних робіт, то це працівники «Луцькавтодору» приводять до ладу вулицю Лесі Українки перед Днем Незалежності. Окрім облаштування клумб навколо дерев, вони ще повинні замінити потріскану та просілу тротуарну плитку. На це з міського бюджету витратять до 150 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька планують зрізати кілька старих дерев. У міській раді запевняють – вони вже віджили своє, а тому аварійні.Про це заявив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради, - передає інтернет-видання Волинь24 Нагадаємо, 28 липня на вулиці Лесі Українки впало дерево.Напередодні робітники знімали бордюри біля дерев та обрізали їм коріння. Місцеві переконані – саме це було причиною падіння. Хоча в міській раді таку версію відкидають. Мовляв липу підкосила старість.«Частково ці липи вже є віджилі. Ви бачите, як порозросталась коренева система. Ніхто її не підрубував, не обрубував. Просто воно вже переросло», - запевняє чиновник.З його слів, на вулиці є кілька аварійних дерев. Однак самостійно вони впасти не повинні. Мовляв пережили вже не одну зливу.Втім, восени найстаріші з них таки планують зрізати. Перед цим профільна комісія планує обговорити питання з громадськими активістами.«На їх місце посадимо нові липи. Такі ж, як на тій частині вулиці, що ремонтувалась два роки тому. Вони там вже так виросли, що наступного року треба буде кронувати», - розповідає заступник головного комунальника міста.Щодо будівельних робіт, то це працівники «Луцькавтодору» приводять до ладу вулицю Лесі Українки перед Днем Незалежності. Окрім облаштування клумб навколо дерев, вони ще повинні замінити потріскану та просілу тротуарну плитку. На це з міського бюджету витратять до 150 тисяч гривень.

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