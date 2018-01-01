Через загрозу вибуху відклали змагання на Чемпіонаті Європи





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У Берліні жіночі змагання у ходьбі на 20 км мали розпочатися о 10:05 сьогодні, 11 серпня, але були відкладені через повідомлення про витік газу на дистанції.



На місце інциденту прибули газовики та пожежники, а старт довелося відкласти. Врешті проблему було усунуто і спортсменки стартували через 2 години.



Нагадаємо, що збірна України виборола вже шість медалей на чемпіонаті Європи-2018 з легкої атлетики. Мар'ян Закальницький та Аліна Цвілій завоювали золото та срібло відповідно в спортивній ходьбі на 50 км, Сергій Никифоров виборов бронзу зі стрибків у довжину, Анна Рижкова виборола срібло у бігу на 400 метрів з бар'єрами і Наталія Прищепа разом з Ольгою Ляховою вибороли золото та бронзу відповідно з бігу на 800 метрів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Початок змагального дня чемпіонату Європи з легкої атлетики було відкладено через можливість вибуху.Про це повідомляє 24 канал У Берліні жіночі змагання у ходьбі на 20 км мали розпочатися о 10:05 сьогодні, 11 серпня, але були відкладені через повідомлення про витік газу на дистанції.На місце інциденту прибули газовики та пожежники, а старт довелося відкласти. Врешті проблему було усунуто і спортсменки стартували через 2 години.Нагадаємо, що збірна України виборола вже шість медалей на чемпіонаті Європи-2018 з легкої атлетики. Мар'ян Закальницький та Аліна Цвілій завоювали золото та срібло відповідно в спортивній ходьбі на 50 км, Сергій Никифоров виборов бронзу зі стрибків у довжину, Анна Рижкова виборола срібло у бігу на 400 метрів з бар'єрами і Наталія Прищепа разом з Ольгою Ляховою вибороли золото та бронзу відповідно з бігу на 800 метрів.

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