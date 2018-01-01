вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через загрозу вибуху відклали змагання на Чемпіонаті Європи

Через загрозу вибуху відклали змагання на Чемпіонаті Європи
Початок змагального дня чемпіонату Європи з легкої атлетики було відкладено через можливість вибуху.

Про це повідомляє 24 канал.

У Берліні жіночі змагання у ходьбі на 20 км мали розпочатися о 10:05 сьогодні, 11 серпня, але були відкладені через повідомлення про витік газу на дистанції.

На місце інциденту прибули газовики та пожежники, а старт довелося відкласти. Врешті проблему було усунуто і спортсменки стартували через 2 години.

Нагадаємо, що збірна України виборола вже шість медалей на чемпіонаті Європи-2018 з легкої атлетики. Мар'ян Закальницький та Аліна Цвілій завоювали золото та срібло відповідно в спортивній ходьбі на 50 км, Сергій Никифоров виборов бронзу зі стрибків у довжину, Анна Рижкова виборола срібло у бігу на 400 метрів з бар'єрами і Наталія Прищепа разом з Ольгою Ляховою вибороли золото та бронзу відповідно з бігу на 800 метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: змагання, інцидент
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у Луцьку прощалися з Героєм Андрієм Єлістратовим. ФОТО
Сьогодні, 15:51
На Волині «нянькою» для кошенят став кабан. ФОТО
Сьогодні, 15:42
Через загрозу вибуху відклали змагання на Чемпіонаті Європи
Сьогодні, 15:15
Лучанин самотужки латає ями на дорогах. ФОТО
Сьогодні, 14:28
У Луцьку прощаються із Андрієм Єлістратовим
Сьогодні, 14:02
Схожі новини
Волинянин потрапив до трійки кращих на чемпіонаті пожежників Волинянин потрапив до трійки кращих на чемпіонаті пожежників
10 серпень, 00:44
У Луцьку відбудуться матчі за Суперкубок України з волейболу У Луцьку відбудуться матчі за Суперкубок України з волейболу
09 серпень, 18:19
Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО
07 серпень, 08:38
На Волині змагатимуться фанати екстремальної їзди На Волині змагатимуться фанати екстремальної їзди
05 серпень, 23:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку прощалися з Героєм Андрієм Єлістратовим. ФОТО
Сьогодні, 15:51
 0
На Волині «нянькою» для кошенят став кабан. ФОТО
Сьогодні, 15:42
 0
Через загрозу вибуху відклали змагання на Чемпіонаті Європи
Сьогодні, 15:15
 0
Лучанин самотужки латає ями на дорогах. ФОТО
Сьогодні, 14:28
 0
У Луцьку прощаються із Андрієм Єлістратовим
Сьогодні, 14:02
 0
Медіа
відео
1/8