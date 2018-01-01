Волинські боксерки зібрали «букет» нагород на кубку України
Сьогодні, 18:40
На кубку України з боксу серед жінок та відкритому всеукраїнському турнірі з боксу серед молоді, юніорок та дівчат волинянки зібрали чимало нагород.
Кубок проходив з 6 по 12 серпня у місці Чемерівка (Хмельницька область), - повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
Учні Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності здобули такі місця:
- Коб Тетяна – 1 місце серед жінок (в/к 51 кг), тренер-викладач: Рогатін В.В.;
- Любух Марія – 1 місце серед юніорок (в/к 60 кг), тренер-викладач: Семко Ю.М.;
- Федіс Олександра – 2 місце серед жінок (в/к 57 кг), тренер-викладач: Рогатін В.В.;
- Гресик Дарія – 3 місце серед юніорок (в/к 54 кг), тренер-викладач: Семко Ю.М.
В загальнокомандному заліку команда Волинської області зайняла почесне ІІІ місце.
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Кубок проходив з 6 по 12 серпня у місці Чемерівка (Хмельницька область), - повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
Учні Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності здобули такі місця:
- Коб Тетяна – 1 місце серед жінок (в/к 51 кг), тренер-викладач: Рогатін В.В.;
- Любух Марія – 1 місце серед юніорок (в/к 60 кг), тренер-викладач: Семко Ю.М.;
- Федіс Олександра – 2 місце серед жінок (в/к 57 кг), тренер-викладач: Рогатін В.В.;
- Гресик Дарія – 3 місце серед юніорок (в/к 54 кг), тренер-викладач: Семко Ю.М.
В загальнокомандному заліку команда Волинської області зайняла почесне ІІІ місце.
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