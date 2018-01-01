З’явилося відео з місця автопригоди на луцькому перехресті
Сьогодні, 00:14
У мережі опублікували відео з місця дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на перехресті вулиць Гордіюк і Кравчука.
Відео оприлюднили у спільноті «Автоандони Луцька» у Facebook.
«Печалька на Гордіюк», - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, у Луцьку в дорожньо-транспортну пригоду потрапили автомобілі Opel Vivaro та Mercedes Sprinter.
За словами очевидців автопригоди, щонайменше одну людину забрали каретою «швидкої».
На місці події працювала патрульна поліція.
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Відео оприлюднили у спільноті «Автоандони Луцька» у Facebook.
«Печалька на Гордіюк», - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, у Луцьку в дорожньо-транспортну пригоду потрапили автомобілі Opel Vivaro та Mercedes Sprinter.
За словами очевидців автопригоди, щонайменше одну людину забрали каретою «швидкої».
На місці події працювала патрульна поліція.
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