З’явилося відео з місця автопригоди на луцькому перехресті

сталася на перехресті вулиць Гордіюк і Кравчука.



Відео оприлюднили у спільноті «Автоандони Луцька» у Facebook.



«Печалька на Гордіюк», - йдеться у коментарі до відео.













Нагадаємо, у Луцьку в дорожньо-транспортну пригоду потрапили автомобілі Opel Vivaro та Mercedes Sprinter.



За словами очевидців автопригоди, щонайменше одну людину забрали каретою «швидкої».



На місці події працювала патрульна поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували відео з місця дорожньо-транспортної пригоди, щовулиць Гордіюк і Кравчука.Відео оприлюднили у спільноті «Автоандони Луцька» у Facebook.«Печалька на Гордіюк», - йдеться у коментарі до відео.Нагадаємо, у Луцьку в дорожньо-транспортну пригоду потрапили автомобілі Opel Vivaro та Mercedes Sprinter.За словами очевидців автопригоди, щонайменше одну людину забрали каретою «швидкої».На місці події працювала патрульна поліція.

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