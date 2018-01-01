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З’явилося відео з місця автопригоди на луцькому перехресті

З’явилося відео з місця автопригоди на луцькому перехресті
У мережі опублікували відео з місця дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на перехресті вулиць Гордіюк і Кравчука.

Відео оприлюднили у спільноті «Автоандони Луцька» у Facebook.

«Печалька на Гордіюк», - йдеться у коментарі до відео.






Нагадаємо, у Луцьку в дорожньо-транспортну пригоду потрапили автомобілі Opel Vivaro та Mercedes Sprinter.

За словами очевидців автопригоди, щонайменше одну людину забрали каретою «швидкої».

На місці події працювала патрульна поліція.

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Теги: ДТП, Луцьк
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