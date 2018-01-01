Міг накоїти біди: у Луцьку виявили п'янючого водія. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



Інцидент трапився увечері, 14 серпня.



48-річний водій погодився пройти перевірку в наркологічному диспансері.



Результат виявився позитивним – 2, 11 проміле, що в 10 разів вище допустимої норми.



На нього оформили відповідний протокол.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затримали автомобіль ВАЗ за порушення ПДР. Як виявилося, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Інцидент трапився увечері, 14 серпня.48-річний водій погодився пройти перевірку в наркологічному диспансері.Результат виявився позитивним – 2, 11 проміле, що в 10 разів вище допустимої норми.На нього оформили відповідний протокол.

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