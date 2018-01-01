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Міг накоїти біди: у Луцьку виявили п'янючого водія. ФОТО

Міг накоїти біди: у Луцьку виявили п'янючого водія. ФОТО
У Луцьку затримали автомобіль ВАЗ за порушення ПДР. Як виявилося, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Інцидент трапився увечері, 14 серпня.

48-річний водій погодився пройти перевірку в наркологічному диспансері.

Результат виявився позитивним – 2, 11 проміле, що в 10 разів вище допустимої норми.

На нього оформили відповідний протокол.
Міг накоїти біди: у Луцьку виявили п'янючого водія. ФОТО

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Теги: алкоголь, водій, Луцьк
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