Міг накоїти біди: у Луцьку виявили п'янючого водія. ФОТО
Сьогодні, 10:00
У Луцьку затримали автомобіль ВАЗ за порушення ПДР. Як виявилося, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Інцидент трапився увечері, 14 серпня.
48-річний водій погодився пройти перевірку в наркологічному диспансері.
Результат виявився позитивним – 2, 11 проміле, що в 10 разів вище допустимої норми.
На нього оформили відповідний протокол.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Інцидент трапився увечері, 14 серпня.
48-річний водій погодився пройти перевірку в наркологічному диспансері.
Результат виявився позитивним – 2, 11 проміле, що в 10 разів вище допустимої норми.
На нього оформили відповідний протокол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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