У Луцьку вдруге не дозволили облаштувати ринок на Львівській





Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.



Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай нагадала, що питання виносять повторно. Минулого разу рішення не ухвалили.



Підприємець Юрій Крищук хоче встановити



«Протягом 2017 року надходили мешканці сусідніх будинків, які виступали проти. 10 підприємців з ринку «Львівський» навпаки просять погодити розміщення, щоб забезпечити себе та своїх працівників робочими місцями», - зауважила Рибай.



Підприємець Юрій Крищук заявив, що у місті перешкоджають підприємницькій діяльності, адже на розміщення тимчасових споруд є необхідні дозволи та погодження.



«Я не сам до вас прийшов, мою ділянку знайшли підприємці. Підприємців ошукали, продавши торгові приміщення на Львівській, 113, а потім вигнали на вулицю. Зараз мене подають як одіозного підприємця, який хоче собі облаштувати базар. Я це сприймаю як особисту образу», - розповів Юрій Крищук. Він нагадав, що на робочій групі запевнили, що зміна цільового призначення та згода мешканців прилеглих будинків не потрібні.



«Я витратив 200 тисяч гривень, повірив вашим гарантіям і вклав ці кошти. Ми зібрали 3 тисяч підписів мешканців, які хочуть там ринок. Ми хочемо зробити щось нове, не схоже на інше. Там буде озеленення, освітлення, парковка, не буде жодного генделика чи наливайки. Дайте нам шанс і виконайте свої обіцянки», - відзначив підприємець.



Натомість лучанин Любомир Третяк стверджує, що вулиця Львівська надто вузька для розміщення парковки біля ринку, це перекриє проїзд. Окрім того, нові торгові місця там не потрібні, адже на Львівській є 6 продуктових маркетів, супермаркет, 4 аптеки, перукарня.



«Я хочу, щоб ви нас почули. Нас не повідомляли, що Юзва викупив земельну ділянку на Львівській, яка була у власності Крикоти. На робочій групі нас запевнили, що згода сусідів не потрібна, а зміна цільового призначення ділянки можлива у процесі. Ми знайшли нову ділянку, звільнили територію, але міська рада не виконала зобов’язань», - розповіла підприємець Віта Максимова.



У підсумку, лише 2 з 12 членів виконкому підтримали проект рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку повторно не дозволили розмістити групу стаціонарних тимчасових споруд на вулиці Львівській, 112 Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління розвитку підприємництва та рекламинагадала, що питання виносять повторно. Минулого разу рішення не ухвалили.Підприємецьхоче встановити 19 торгівельних павільйонів на Львівській, 112 . Земельна ділянка знаходиться у його власності, цільове призначення – будівництво житлового будинку та ведення садівництва.«Протягом 2017 року надходили мешканці сусідніх будинків, які виступали проти. 10 підприємців з ринку «Львівський» навпаки просять погодити розміщення, щоб забезпечити себе та своїх працівників робочими місцями», - зауважила Рибай.Підприємець Юрій Крищук заявив, що у місті перешкоджають підприємницькій діяльності, адже на розміщення тимчасових споруд є необхідні дозволи та погодження.«Я не сам до вас прийшов, мою ділянку знайшли підприємці. Підприємців ошукали, продавши торгові приміщення на Львівській, 113, а потім вигнали на вулицю. Зараз мене подають як одіозного підприємця, який хоче собі облаштувати базар. Я це сприймаю як особисту образу», - розповів Юрій Крищук. Він нагадав, що на робочій групі запевнили, що зміна цільового призначення та згода мешканців прилеглих будинків не потрібні.«Я витратив 200 тисяч гривень, повірив вашим гарантіям і вклав ці кошти. Ми зібрали 3 тисяч підписів мешканців, які хочуть там ринок. Ми хочемо зробити щось нове, не схоже на інше. Там буде озеленення, освітлення, парковка, не буде жодного генделика чи наливайки. Дайте нам шанс і виконайте свої обіцянки», - відзначив підприємець.Натомість лучанинстверджує, що вулиця Львівська надто вузька для розміщення парковки біля ринку, це перекриє проїзд. Окрім того, нові торгові місця там не потрібні, адже на Львівській є 6 продуктових маркетів, супермаркет, 4 аптеки, перукарня.«Я хочу, щоб ви нас почули. Нас не повідомляли, що Юзва викупив земельну ділянку на Львівській, яка була у власності Крикоти. На робочій групі нас запевнили, що згода сусідів не потрібна, а зміна цільового призначення ділянки можлива у процесі. Ми знайшли нову ділянку, звільнили територію, але міська рада не виконала зобов’язань», - розповіла підприємецьУ підсумку, лише 2 з 12 членів виконкому підтримали проект рішення.

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