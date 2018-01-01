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Велосипедистка і водій Renault не поділили дорогу в Луцьку. ФОТО

Велосипедистка і водій Renault не поділили дорогу в Луцьку. ФОТО
У Луцьку неподалік торгового центру «Слон» на вулиці Кравчука автомобіль Renault ледь не збив велосипедистку.

Про це повідомляють Волинські Новини

Жінка на велосипеді каже, що водій на неї наїхав. Натомість водій переконує, що не бачив велосипедистку, вона невідомо звідки взялася і вдарила в двері авто.

І водій легковика, й велосипедистка наполягають, що не порушували Правил дорожнього руху.

На місці інциденту працювали патрульні.

Травмованих немає.

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Теги: ДТП, Луцьк
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