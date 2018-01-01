Керівника маневицької прокуратури перевели на Київщину





Про це йдеться на офіційному сайті



Відтак, з 16 серпня він очолив Фастівську місцеву прокуратури Київської області.



Довідка: Олег Немирівський народився 25 жовтня 1986 року в місті Бар на Вінничині. Вищу юридичну освіту здобув у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. В органах прокуратури працює з 2009 року. Обіймав різні посади, в тому числі керівні, в органах прокуратури Львівської та Волинської областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Немирівський Олег Юрійович, який очолював Маневицьку місцеву прокуратуру, перейшов на іншу посаду.Про це йдеться на офіційному сайті Генпрокуратури України Відтак, з 16 серпня він очолив Фастівську місцеву прокуратури Київської області.Олег Немирівський народився 25 жовтня 1986 року в місті Бар на Вінничині. Вищу юридичну освіту здобув у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. В органах прокуратури працює з 2009 року. Обіймав різні посади, в тому числі керівні, в органах прокуратури Львівської та Волинської областей.

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