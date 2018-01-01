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Керівника маневицької прокуратури перевели на Київщину

Керівника маневицької прокуратури перевели на Київщину
Немирівський Олег Юрійович, який очолював Маневицьку місцеву прокуратуру, перейшов на іншу посаду.

Про це йдеться на офіційному сайті Генпрокуратури України.

Відтак, з 16 серпня він очолив Фастівську місцеву прокуратури Київської області.

Довідка: Олег Немирівський народився 25 жовтня 1986 року в місті Бар на Вінничині. Вищу юридичну освіту здобув у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. В органах прокуратури працює з 2009 року. Обіймав різні посади, в тому числі керівні, в органах прокуратури Львівської та Волинської областей.

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Теги: прокурор
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