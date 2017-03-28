До Луцька прибули волонтери з Німеччини
Сьогодні, 00:59
У рамках проекту «Волонтерська експедиція німецькими місцями Київської, Рівненської та Волинської областей» до Луцька прибули представники ЦНК «Відерштраль» та ГО «Товариство німців Волині».
Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міськради.
У спілкуванні з представниками міської влади взяли участь представники міжнародної асоціації волонтерських програм «Альтернатива-В» Клод Ален-Шафелен, Матіас Хеспе, Яна Козубскі, голова ГО «Товариство німців Волині» Ольга Тибор, представники ВО «Німецька молодь в Україні», а також етнічні німці із різних міст України.
Керівник проекту «Волонтерська експедиція по німецьких місцях Київської, Рівненської та Волинської областей» Людмила Коваленко розповіла, що проект реалізується уже третій рік поспіль за підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина. Він допомагає етнічним німцям, яких на території України, проживає близько 33-х тисяч, краще пізнати українську та німецьку культури, долучитися до збереження культурної спадщини, архітектурних пам’яток.
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Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міськради.
У спілкуванні з представниками міської влади взяли участь представники міжнародної асоціації волонтерських програм «Альтернатива-В» Клод Ален-Шафелен, Матіас Хеспе, Яна Козубскі, голова ГО «Товариство німців Волині» Ольга Тибор, представники ВО «Німецька молодь в Україні», а також етнічні німці із різних міст України.
Керівник проекту «Волонтерська експедиція по німецьких місцях Київської, Рівненської та Волинської областей» Людмила Коваленко розповіла, що проект реалізується уже третій рік поспіль за підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина. Він допомагає етнічним німцям, яких на території України, проживає близько 33-х тисяч, краще пізнати українську та німецьку культури, долучитися до збереження культурної спадщини, архітектурних пам’яток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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