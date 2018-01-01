Затримали банду екстрасенсів, які погрожували кармічною розправою





Шахраї створили відеоролик із зображенням переможниці телевізійного проекту. Злочинці демонстрували його на території Криму і країн ближнього зарубіжжя. За вказаними телефонами до шахраїв зверталися довірливі громадяни з бажанням вирішити свої проблеми, - повідомляє



Ритуали коштували 40-60 тисяч доларів. Коли жертва вимагала повернути гроші, аферисти погрожували їй «кармічною розправою». Постраждала звернулася за допомогою до поліції.



У Києві підозрювані орендували офіс. У ньому провели обшуки. Слідчі виявили і вилучили відомості про сотню постраждалих, дані про отримання від них грошей та інструкції з техніки введення людей в оману і їх залякування.



Шахраї обдурювали також людей, які проживають на материковій частині України. Продавали їм «біохімічні домішки».



Зловмисникам повідомили про підозру.



Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві чотири зловмисники більше двох років під приводом проведення «магічних ритуалів» обманювали громадян.Шахраї створили відеоролик із зображенням переможниці телевізійного проекту. Злочинці демонстрували його на території Криму і країн ближнього зарубіжжя. За вказаними телефонами до шахраїв зверталися довірливі громадяни з бажанням вирішити свої проблеми, - повідомляє Газета.UA Ритуали коштували 40-60 тисяч доларів. Коли жертва вимагала повернути гроші, аферисти погрожували їй «кармічною розправою». Постраждала звернулася за допомогою до поліції.У Києві підозрювані орендували офіс. У ньому провели обшуки. Слідчі виявили і вилучили відомості про сотню постраждалих, дані про отримання від них грошей та інструкції з техніки введення людей в оману і їх залякування.Шахраї обдурювали також людей, які проживають на материковій частині України. Продавали їм «біохімічні домішки».Зловмисникам повідомили про підозру.Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію