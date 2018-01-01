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Затримали банду екстрасенсів, які погрожували кармічною розправою

Затримали банду екстрасенсів, які погрожували кармічною розправою
У Києві чотири зловмисники більше двох років під приводом проведення «магічних ритуалів» обманювали громадян.

Шахраї створили відеоролик із зображенням переможниці телевізійного проекту. Злочинці демонстрували його на території Криму і країн ближнього зарубіжжя. За вказаними телефонами до шахраїв зверталися довірливі громадяни з бажанням вирішити свої проблеми, - повідомляє Газета.UA.

Ритуали коштували 40-60 тисяч доларів. Коли жертва вимагала повернути гроші, аферисти погрожували їй «кармічною розправою». Постраждала звернулася за допомогою до поліції.

У Києві підозрювані орендували офіс. У ньому провели обшуки. Слідчі виявили і вилучили відомості про сотню постраждалих, дані про отримання від них грошей та інструкції з техніки введення людей в оману і їх залякування.

Шахраї обдурювали також людей, які проживають на материковій частині України. Продавали їм «біохімічні домішки».

Зловмисникам повідомили про підозру.

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.


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Теги: шахраї
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