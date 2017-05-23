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У Ковелі на дитину напала собака. ФОТО

У Ковелі на дитину напала собака. ФОТО
У Ковелі поблизу супермаркету "Салют" на дитину кинулася собака - у малечі залишилися синець і подряпина.

Про це у групі Ковель Life у мережі Facebook написала Анна Шворак.

За словами жінки вулицею Привокзальною гуляють цілі зграї безпритульних собак.

"Підкажіть, куди дзвонити-звертатися, щоб собак вивезли?" - просить жінка. Також вона додала фото синця та собак.

Пост зібав чимало поширень. Натомість у коментаріях до допису й інші користувачі пишуть про іциденти із безпритульними собаками, коли тварини поводиися агресивно. Окрім того, користувачі зазначають, що зграї тварин помічали і на вулиці Володимирській та Ветеранів.
У Ковелі на дитину напала собака. ФОТО
У Ковелі на дитину напала собака. ФОТО
У Ковелі на дитину напала собака. ФОТО

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Теги: собаки, напад, Ковель
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