У Ковелі на дитину напала собака. ФОТО

У Ковелі поблизу супермаркету "Салют" на дитину кинулася собака - у малечі залишилися синець і подряпина.Про це у групі Ковель Life у мережі Facebook написалаЗа словами жінки вулицею Привокзальною гуляють цілі зграї безпритульних собак."Підкажіть, куди дзвонити-звертатися, щоб собак вивезли?" - просить жінка. Також вона додала фото синця та собак.Пост зібав чимало поширень. Натомість у коментаріях до допису й інші користувачі пишуть про іциденти із безпритульними собаками, коли тварини поводиися агресивно. Окрім того, користувачі зазначають, що зграї тварин помічали і на вулиці Володимирській та Ветеранів.