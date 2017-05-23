У Ковелі на дитину напала собака. ФОТО
Сьогодні, 15:30
У Ковелі поблизу супермаркету "Салют" на дитину кинулася собака - у малечі залишилися синець і подряпина.
Про це у групі Ковель Life у мережі Facebook написала Анна Шворак.
За словами жінки вулицею Привокзальною гуляють цілі зграї безпритульних собак.
"Підкажіть, куди дзвонити-звертатися, щоб собак вивезли?" - просить жінка. Також вона додала фото синця та собак.
Пост зібав чимало поширень. Натомість у коментаріях до допису й інші користувачі пишуть про іциденти із безпритульними собаками, коли тварини поводиися агресивно. Окрім того, користувачі зазначають, що зграї тварин помічали і на вулиці Володимирській та Ветеранів.
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Про це у групі Ковель Life у мережі Facebook написала Анна Шворак.
За словами жінки вулицею Привокзальною гуляють цілі зграї безпритульних собак.
"Підкажіть, куди дзвонити-звертатися, щоб собак вивезли?" - просить жінка. Також вона додала фото синця та собак.
Пост зібав чимало поширень. Натомість у коментаріях до допису й інші користувачі пишуть про іциденти із безпритульними собаками, коли тварини поводиися агресивно. Окрім того, користувачі зазначають, що зграї тварин помічали і на вулиці Володимирській та Ветеранів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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