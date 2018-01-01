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«Авангард» 85 років тому: луцький стадіон на ретрофото

«Авангард» 85 років тому: луцький стадіон на ретрофото
У мережі з'явилося фото луцького стадіону "Авангард" майже 85-річної давнини.

Знімок опублікували на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області - ФЛАВО у мережі Facebook.

"Старт забігу під час відкриття луцького стадіону ім. Пілсудського, вересень 1933 року. Прекрасні миті історії!", - підписали світлину. Знайти таке старе зображеня вдолося з допомогою історика Тетяни Яцечко-Блаженко, яка підказала шукати світлину у польському архіві.
«Авангард» 85 років тому: луцький стадіон на ретрофото

Відтак, легкоатлети обіцяють і надалі ділитися історіями та старими знімками.


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Теги: фото, ретросвітлина, Авангард Луцьк
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