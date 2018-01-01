«Авангард» 85 років тому: луцький стадіон на ретрофото





Знімок опублікували на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області - ФЛАВО у мережі Facebook.



"Старт забігу під час відкриття луцького стадіону ім. Пілсудського, вересень 1933 року. Прекрасні миті історії!", - підписали світлину. Знайти таке старе зображеня вдолося з допомогою історика Тетяни Яцечко-Блаженко, яка підказала шукати світлину у польському архіві.



Відтак, легкоатлети обіцяють і надалі ділитися історіями та старими знімками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилося фото луцького стадіону "Авангард" майже 85-річної давнини.Знімок опублікували на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області - ФЛАВО у мережі Facebook."Старт забігу під час відкриття луцького стадіону ім. Пілсудського, вересень 1933 року. Прекрасні миті історії!", - підписали світлину. Знайти таке старе зображеня вдолося з допомогою історика, яка підказала шукати світлину у польському архіві.Відтак, легкоатлети обіцяють і надалі ділитися історіями та старими знімками.

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