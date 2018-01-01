«Авангард» 85 років тому: луцький стадіон на ретрофото
Сьогодні, 07:15
У мережі з'явилося фото луцького стадіону "Авангард" майже 85-річної давнини.
Знімок опублікували на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області - ФЛАВО у мережі Facebook.
"Старт забігу під час відкриття луцького стадіону ім. Пілсудського, вересень 1933 року. Прекрасні миті історії!", - підписали світлину. Знайти таке старе зображеня вдолося з допомогою історика Тетяни Яцечко-Блаженко, яка підказала шукати світлину у польському архіві.
Відтак, легкоатлети обіцяють і надалі ділитися історіями та старими знімками.
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Знімок опублікували на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області - ФЛАВО у мережі Facebook.
"Старт забігу під час відкриття луцького стадіону ім. Пілсудського, вересень 1933 року. Прекрасні миті історії!", - підписали світлину. Знайти таке старе зображеня вдолося з допомогою історика Тетяни Яцечко-Блаженко, яка підказала шукати світлину у польському архіві.
Відтак, легкоатлети обіцяють і надалі ділитися історіями та старими знімками.
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