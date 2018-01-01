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На Волині за один день – 13 аварій

На Волині за один день – 13 аварій
Поліцейські опублікували статистику ДТП за 19 серпня на Волині.

Про це повідомили у прес-службі патрульних у Facebook.

За цей день зареєстрували 13 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок ДТП за добу травмувалося шестеро людей, троє із них у лікарні.

За порушення правил безпеки дорожнього руху співробітники груп реагування патрульної поліції склали 87 адмінматеріалів, 4 із яких за ст. 130 (керування транспортними засобами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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Коментарі 1
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Якби нормально працювала патрульна поліція протоколів по ст.130 було б на багато більше в рази.Зупиніть любе авто яке, відїжджає від Куріня чи GOSTI відразу ст.130.А то ви лише шукаєте лоха на євроблясі а ви пупа оформіть і то так по пятницях під вечерок. Одного разу бачила, як дамочка в пятницю в КУРІНІ на інфініті модель не знаю чорного кольору кросовер АС 5155 серію не памятаю, так вона випиває і спокійно їде за кермом, і це ж вона напевно так робить не одноразово, то де поліція.
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