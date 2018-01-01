На Волині за один день – 13 аварій





Про це повідомили у прес-службі патрульних у Facebook.



За цей день зареєстрували 13 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок ДТП за добу травмувалося шестеро людей, троє із них у лікарні.



За порушення правил безпеки дорожнього руху співробітники груп реагування патрульної поліції склали 87 адмінматеріалів, 4 із яких за ст. 130 (керування транспортними засобами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські опублікували статистику ДТП за 19 серпня на Волині.Про це повідомили у прес-службі патрульних у Facebook.За цей день зареєстрували 13 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок ДТП за добу травмувалося шестеро людей, троє із них у лікарні.За порушення правил безпеки дорожнього руху співробітники груп реагування патрульної поліції склали 87 адмінматеріалів, 4 із яких за ст. 130 (керування транспортними засобами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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