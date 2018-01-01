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Лайка, погрози і спроба бійки: як муніципали складали протокол у Луцьку

Лайка, погрози і спроба бійки: як муніципали складали протокол у Луцьку
Продавщиці крамниці «Аладін» на вулиці Даньшина в Луцьку намагалися перешкодити муніципалам скласти протокол за фактом нічної торгівлі спиртним.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Інспектори муніципальної варти зафіксували факт торгівлі алкоголем після 22.00 у магазині «Аладін» на вулиці Даньшина, 1а.

Муніципали опублікували світлини продавщиць магазину, які нібито перешкоджали складанню відповідного протоколу.

«Саме ці 2 жіночки всіма силами стараються перешкодити скласти протокол за фактом реалізації алкоголю, вимикають світло, сваряться, лаються і спробували битися. Кричать, що мають впливових покровителів, тому їм нічого не страшно», - йдеться в повідомленні.


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Теги: муніципали, Луцьк
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