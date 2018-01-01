Лайка, погрози і спроба бійки: як муніципали складали протокол у Луцьку
Сьогодні, 00:01
Продавщиці крамниці «Аладін» на вулиці Даньшина в Луцьку намагалися перешкодити муніципалам скласти протокол за фактом нічної торгівлі спиртним.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Інспектори муніципальної варти зафіксували факт торгівлі алкоголем після 22.00 у магазині «Аладін» на вулиці Даньшина, 1а.
Муніципали опублікували світлини продавщиць магазину, які нібито перешкоджали складанню відповідного протоколу.
«Саме ці 2 жіночки всіма силами стараються перешкодити скласти протокол за фактом реалізації алкоголю, вимикають світло, сваряться, лаються і спробували битися. Кричать, що мають впливових покровителів, тому їм нічого не страшно», - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Інспектори муніципальної варти зафіксували факт торгівлі алкоголем після 22.00 у магазині «Аладін» на вулиці Даньшина, 1а.
Муніципали опублікували світлини продавщиць магазину, які нібито перешкоджали складанню відповідного протоколу.
«Саме ці 2 жіночки всіма силами стараються перешкодити скласти протокол за фактом реалізації алкоголю, вимикають світло, сваряться, лаються і спробували битися. Кричать, що мають впливових покровителів, тому їм нічого не страшно», - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Гаманець із грошима у волинянина поцупив продавець ікон
Сьогодні, 00:33
Лайка, погрози і спроба бійки: як муніципали складали протокол у Луцьку
Сьогодні, 00:01
21 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Бур’яни і висока трава», - муніципали про «марафет» у Луцьку
20 серпень, 22:49
Виклики і провокації: актори влаштують променад-перфоменс у Луцьку
20 серпень, 22:23