У Луцькраді представили нового керівника «Ласки»





Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.



За словами секретаря міської ради Григорія Пустовіта, за результатами конкурсу керівником «Ласки» стала Наталія Рудь.



«Сподіваюся, підприємство отримає новий поштовх уперед», - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку призначили нового очільника КП «Ласка».Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.За словами секретаря міської ради, за результатами конкурсу керівником «Ласки» стала«Сподіваюся, підприємство отримає новий поштовх уперед», - додав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію