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У Луцькраді представили нового керівника «Ласки»

У Луцькраді представили нового керівника «Ласки»
У Луцьку призначили нового очільника КП «Ласка».

Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.

За словами секретаря міської ради Григорія Пустовіта, за результатами конкурсу керівником «Ласки» стала Наталія Рудь.

«Сподіваюся, підприємство отримає новий поштовх уперед», - додав він.

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Теги: Пустовіт, Рудь, Ласка, Луцьк, підприємство, тварина
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директорка де? пси з'їли?
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