У Луцькраді представили нового керівника «Ласки»
Сьогодні, 08:42
У Луцьку призначили нового очільника КП «Ласка».
Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами секретаря міської ради Григорія Пустовіта, за результатами конкурсу керівником «Ласки» стала Наталія Рудь.
«Сподіваюся, підприємство отримає новий поштовх уперед», - додав він.
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Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами секретаря міської ради Григорія Пустовіта, за результатами конкурсу керівником «Ласки» стала Наталія Рудь.
«Сподіваюся, підприємство отримає новий поштовх уперед», - додав він.
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Коментарі 1
директорка де? пси з'їли?
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