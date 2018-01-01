Прем’єрна вечірка в кінотеатрі PremierCity*

23 серпня о 18:30 в кінотеатрі PremierCity відбудеться вечірка з нагоди прем’єри фільму «Альфа». На вас чекають подарунки, конкурси, сюрпризи, розіграші квитків та сувенірної продукції.Фільм «Альфа» – ця історія сталася тисячі років тому, за часів останнього Льодовикового періоду. Одне з давніх європейських племен із найбільшим рівнем розвитку для свого часу. Але і вони тоді не були застраховані від бурхливої дикої природи. У будь-яку мить людина могла померти від лап дикого звіра, від природних катаклізмів або від чогось ще. Існування цілого племені залежало від полювання...Але після одного такого полювання син ватажка у стаді на ім'я Зета отримав серйозну травму й узагалі вважався загиблим для одноплемінників. Але він вижив і залишився один на один із природою. На своєму шляху він знаходить кинутого пораненого вовка Альфу, який не вижив би без хлопця. Але ці двоє навчилися виживати разом, довіряти один одному. Ця дружба триватиме роками.Чекаємо вас в кінотеатрі PremierCity 23 серпня о 18:00