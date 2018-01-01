вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Прем’єрна вечірка в кінотеатрі PremierCity*

Прем’єрна вечірка в кінотеатрі PremierCity*
23 серпня о 18:30 в кінотеатрі PremierCity відбудеться вечірка з нагоди прем’єри фільму «Альфа». На вас чекають подарунки, конкурси, сюрпризи, розіграші квитків та сувенірної продукції.

Фільм «Альфа» – ця історія сталася тисячі років тому, за часів останнього Льодовикового періоду. Одне з давніх європейських племен із найбільшим рівнем розвитку для свого часу. Але і вони тоді не були застраховані від бурхливої дикої природи. У будь-яку мить людина могла померти від лап дикого звіра, від природних катаклізмів або від чогось ще. Існування цілого племені залежало від полювання...

Але після одного такого полювання син ватажка у стаді на ім'я Зета отримав серйозну травму й узагалі вважався загиблим для одноплемінників. Але він вижив і залишився один на один із природою. На своєму шляху він знаходить кинутого пораненого вовка Альфу, який не вижив би без хлопця. Але ці двоє навчилися виживати разом, довіряти один одному. Ця дружба триватиме роками.

Чекаємо вас в кінотеатрі PremierCity 23 серпня о 18:00

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пожежа у волинському селі: медики врятували 11 потерпілих
Сьогодні, 15:19
Луценко в Луцьку відкрив нове приміщення прокуратури, – ЗМІ
Сьогодні, 15:13
Прем’єрна вечірка в кінотеатрі PremierCity*
Сьогодні, 14:59
Синоптики повідомили, коли відступить спека
Сьогодні, 14:52
Розшукують лучанина-шахрая, яких орудував у трьох областях. ФОТО
Сьогодні, 14:33
Схожі новини
У «ПортCity» відбудеться «Фестиваль професій»* У «ПортCity» відбудеться «Фестиваль професій»*
Сьогодні, 02:41
У ТРЦ «ПортCity» відкриють новий магазин* У ТРЦ «ПортCity» відкриють новий магазин*
17 серпень, 18:24
У «ПортCity» – «сипуча» новинка для дітей* У «ПортCity» – «сипуча» новинка для дітей*
17 серпень, 17:15
У «ПортCity» відбудеться «Фестиваль професій». АНОНС* У «ПортCity» відбудеться «Фестиваль професій». АНОНС*
17 серпень, 14:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку затримали п'яних хуліганів з пістолетом. ФОТО
Сьогодні, 16:06
 0
На Волині вилучили тонну сурогатного спирту. ФОТО
Сьогодні, 15:57
 0
ЗНО з математики зроблять обов'язковим для всіх випускників, – Міносвіти
Сьогодні, 15:48
 0
Через релігійні переконання матері двоє дітей з Волині підхопили кір
Сьогодні, 15:40
 0
Волинські медики проїхали 80 кілометрів на фейковий виклик
Сьогодні, 15:34
 0
Медіа
відео
1/8