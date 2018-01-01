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Волинянин став чемпіоном Європи з легкої атлетики

Волинянин став чемпіоном Європи з легкої атлетики
Волинянин Сергій Березюк виборов золоту нагороду на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні.

Про це повідомляє Нове життя.

«Наш земляк, уродженець с. Бихів Сергій Березюк на чемпіонаті Європи з легкої атлетики (серед спортсменів з УОРА, вадами зору та УРФР) в Берліні виборов першість на дистанції 1500 м», - йдеться у повідомленні.

Підготував спортсмена тренер Любешівської ДЮСШ Олександр Борисюк.

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Теги: спорт, Волинь
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