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У Луцьку вночі продавали алкоголь

У Луцьку вночі продавали алкоголь
У Луцьку перевіряли заклади щодо дотримання режиму торгівлі у нічний час.

Перевірили 9 об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг (в т. ч. комп’ютерних клубів, інтернет-кафе та закладів державних лотерей). За результатами рейду виявили факт порушення ч. 2 ст. 156 КУпАП – продаж пива після 22:00 години у закладі торгівлі, – пишуть у прес-службі Луцькради.

Порушення зафіксували працівники управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, департаменту муніципальної варти Луцької міської ради та Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.

За фактом порушення норм законодавства склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП на продавця магазину «Продукти» (вул. Гетьмана Сагайдачного, 1).

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Теги: продаж алкоголю, Луцьк, заборона
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