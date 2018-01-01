У Луцьку на автостанції в чоловіка вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 16:57
У Луцьку на території автостанції у чоловіка вилучили пакунок із таблетками, схожими на бупренорфін.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Чоловіка затримали 22 серпня.
Поліцейські виявили в 35-річного жителя Луцького району пакунок із таблетками, ймовірно, бупренорфіном. Препарат вилучили та направлять до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
За цим фактом слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Чоловіка затримали 22 серпня.
Поліцейські виявили в 35-річного жителя Луцького району пакунок із таблетками, ймовірно, бупренорфіном. Препарат вилучили та направлять до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
За цим фактом слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
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