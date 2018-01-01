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На Волині сім'я виграла путівку в Париж за найкрасивіші вишиванки

На Волині сім'я виграла путівку в Париж за найкрасивіші вишиванки
Головний приз – путівку в Париж у конкурсі вишиванок, що відбувся на День Незалежності у Нововолинську, отримала родина Веретенських, -повідомляє БУГ.

Переможця у конкурсі «Я по світу іду в вишиванці» журі вирішило обрати за допомогою оплесків присутніх. Серед претендентів були ті, хто вже зайняв перші місця у різноманітних номінаціях («З бабусиної скрині», «Найкраща жіноча вишиванка», «Найкраща чоловіча вишиванка», «Ми маленькі українці», «Національна родина», «Гламурна вишиванка», «За активну участь»).

Родина Веретенських отримала першість в номінації «Національна родина» і саме їх вишиванки зібрали найбільше оплесків присутніх. Вишивала вбрання мама для всіх членів родини сама торік на сімейне свято – 10-річчя подружнього життя.

Нагадаємо, путівку в Париж як Гран-прі в конкурсі мали можливість виграти за спонсорства однієї з туристичних фірм завдяки сприяння міського голови Віктора Сапожнікова.

Передбачали, що переможцем буде одна людина, то подорож розраховувалася також на одну особу. Але перемогу здобула ціла родина і їм пообіцяли переговорити зі спонсором щодо можливих умов поїздки в Париж всієї сім’ї.

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Теги: Париж, конкурс вишиванок, Нововолинськ
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