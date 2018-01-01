У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
Сьогодні, 13:59
24 серпня в честь Дня Незалежності України пройшов дитячий конкурс краси і талантів «Українська врода – 2018», де обирали наймолодшу красуню міста.
У конкурсі взяли участь 10 дівчаток. Всі виявились надзвичайно красивими і талановитими, тому журі було важко зробити вибір, - пише Буг.
Дівчатка дефілювали у святкових вбраннях, як справжні моделі.
Учасниці мали змогу проявити свої кулінарні здібності, зробивши фруктову композицію.
В перервах між конкурсами глядачів розважали юні вокалісти, а також на подіумі була представлена нова колекція суконь дизайнера Ольги Купрієнко.
Суді відзначили всіх дівчат, як переможниць, а приз за 1-ше місце отримала Каміла Шаль, учениця гімназії. Її нагородили святковим сертифікатом на фотосесію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У конкурсі взяли участь 10 дівчаток. Всі виявились надзвичайно красивими і талановитими, тому журі було важко зробити вибір, - пише Буг.
Дівчатка дефілювали у святкових вбраннях, як справжні моделі.
Учасниці мали змогу проявити свої кулінарні здібності, зробивши фруктову композицію.
В перервах між конкурсами глядачів розважали юні вокалісти, а також на подіумі була представлена нова колекція суконь дизайнера Ольги Купрієнко.
Суді відзначили всіх дівчат, як переможниць, а приз за 1-ше місце отримала Каміла Шаль, учениця гімназії. Її нагородили святковим сертифікатом на фотосесію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Яковлев вітає волинян з Днем Незалежності!
Останні новини
«Стиште плач — я стояв і поліг за найкращу з держав»: загиблому бійцю-лучанину присвятили вірш
Сьогодні, 14:22
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
Сьогодні, 13:59
5 цікавих фактів про кавун від українського дієтолога
Сьогодні, 13:45