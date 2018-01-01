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У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО

У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
24 серпня в честь Дня Незалежності України пройшов дитячий конкурс краси і талантів «Українська врода – 2018», де обирали наймолодшу красуню міста.

У конкурсі взяли участь 10 дівчаток. Всі виявились надзвичайно красивими і талановитими, тому журі було важко зробити вибір, - пише Буг.

Дівчатка дефілювали у святкових вбраннях, як справжні моделі.

Учасниці мали змогу проявити свої кулінарні здібності, зробивши фруктову композицію.

В перервах між конкурсами глядачів розважали юні вокалісти, а також на подіумі була представлена нова колекція суконь дизайнера Ольги Купрієнко.

Суді відзначили всіх дівчат, як переможниць, а приз за 1-ше місце отримала Каміла Шаль, учениця гімназії. Її нагородили святковим сертифікатом на фотосесію.

У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, діти, конкурс
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