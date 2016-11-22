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У селі на Волині втопилася 1-річна дівчинка

У селі на Волині втопилася 1-річна дівчинка
У селі Невір Любешівського району в приватній копанці втопилася дитина 2017 року народження.

Прог це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.

Смертельний інцидент трапився 25 серпня.

Тіло дівчинки виявили та підняли на поверхню з води батьки.

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Теги: втопився, Волинь, дитина, смерть
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