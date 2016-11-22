У селі на Волині втопилася 1-річна дівчинка





Прог це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.



Смертельний інцидент трапився 25 серпня.



Тіло дівчинки виявили та підняли на поверхню з води батьки.

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