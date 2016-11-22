У селі на Волині втопилася 1-річна дівчинка
Сьогодні, 11:13
У селі Невір Любешівського району в приватній копанці втопилася дитина 2017 року народження.
Прог це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.
Смертельний інцидент трапився 25 серпня.
Тіло дівчинки виявили та підняли на поверхню з води батьки.
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Прог це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.
Смертельний інцидент трапився 25 серпня.
Тіло дівчинки виявили та підняли на поверхню з води батьки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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