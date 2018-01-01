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Судитимуть волинянина, який до смерті побив дружину

Судитимуть волинянина, який до смерті побив дружину
Судитимуть 62-річного рожищанина, який на смерть побив власну дружину.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

У період із 27 по 30 червня 2018 року чоловік під час сімейної сварки побив 58-річну жінку, завдавши їй травм, аж до зламів ребер та розриву селезінки.

Ушкодження спричинили внутрішню кровотечу та дихальну недостатність, від чого потерпіла і померла.

Тепер зловмисника, який перебуває під вартою, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, й невдовзі він постане перед судом.

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Теги: суд, Рожище, смерть
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