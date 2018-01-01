П'ють, шумлять і копаються в смітті: у Луцьку скаржаться на безхатьків під мостом
Сьогодні, 14:06
У Луцьку скаржаться на місцевих безхатьків, які дебоширять під мостом на проспекті Перемоги.
Про це у Facebook повідомив Василь Мазулюк, батьки якого саме проживають у сусідньому з мостом будинку.
"Друзі, добрий день! У моїх батьків прямо під вікнами вже більше року живуть бомжі, Перемоги 26, влаштувалися під мостом. Ночами вони п'ють і шумлять, копаються в смітті і все розкидають. Сморід стоїть жахливий. Батьки писали в міську раду, але там дають тільки відписки, що бомжів нікуди подіти і т.д. Що порадите робити? Як привернути увагу до проблеми?" - пише обурений чоловік.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Безхатченки організували собі притулок під луцьким мостом
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Про це у Facebook повідомив Василь Мазулюк, батьки якого саме проживають у сусідньому з мостом будинку.
"Друзі, добрий день! У моїх батьків прямо під вікнами вже більше року живуть бомжі, Перемоги 26, влаштувалися під мостом. Ночами вони п'ють і шумлять, копаються в смітті і все розкидають. Сморід стоїть жахливий. Батьки писали в міську раду, але там дають тільки відписки, що бомжів нікуди подіти і т.д. Що порадите робити? Як привернути увагу до проблеми?" - пише обурений чоловік.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Безхатченки організували собі притулок під луцьким мостом
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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