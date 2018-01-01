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П'ють, шумлять і копаються в смітті: у Луцьку скаржаться на безхатьків під мостом

П'ють, шумлять і копаються в смітті: у Луцьку скаржаться на безхатьків під мостом
У Луцьку скаржаться на місцевих безхатьків, які дебоширять під мостом на проспекті Перемоги.

Про це у Facebook повідомив Василь Мазулюк, батьки якого саме проживають у сусідньому з мостом будинку.

"Друзі, добрий день! У моїх батьків прямо під вікнами вже більше року живуть бомжі, Перемоги 26, влаштувалися під мостом. Ночами вони п'ють і шумлять, копаються в смітті і все розкидають. Сморід стоїть жахливий. Батьки писали в міську раду, але там дають тільки відписки, що бомжів нікуди подіти і т.д. Що порадите робити? Як привернути увагу до проблеми?" - пише обурений чоловік.

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П'ють, шумлять і копаються в смітті: у Луцьку скаржаться на безхатьків під мостом
П'ють, шумлять і копаються в смітті: у Луцьку скаржаться на безхатьків під мостом
П'ють, шумлять і копаються в смітті: у Луцьку скаржаться на безхатьків під мостом

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Теги: безхатьки, скарга
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Коментарі 3
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Пора певно перекрити жителям району міст і колії, тоді міськрада побачить і почує!
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Гройсман туди не заходив?
А всюдисуща звІзда Поліщук?
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А де ж муніципали і пустоцвіт з поліщуком? Сидять пиво п*ють по барах, не до містян їм.
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