П'ють, шумлять і копаються в смітті: у Луцьку скаржаться на безхатьків під мостом

У Луцьку скаржаться на місцевих безхатьків, які дебоширять під мостом на проспекті Перемоги.Про це у Facebook повідомив, батьки якого саме проживають у сусідньому з мостом будинку."Друзі, добрий день! У моїх батьків прямо під вікнами вже більше року живуть бомжі, Перемоги 26, влаштувалися під мостом. Ночами вони п'ють і шумлять, копаються в смітті і все розкидають. Сморід стоїть жахливий. Батьки писали в міську раду, але там дають тільки відписки, що бомжів нікуди подіти і т.д. Що порадите робити? Як привернути увагу до проблеми?" - пише обурений чоловік.